الكفاح والفضل.. عيد في شوارع بغداد العتيدة (صور)

شفق نيوز/ في مناطق بغداد القديمة، حيث عراقة المناطق العتيدة، يولد العيد، هكذا تبدو شوارع الفضل والكفاح وسط العاصمة العراقية، في ثالث أيام عيد الفطر.

وفي زوايا الشوارع وباحاتها الفارغة، نصبت ألعاب الأطفال من الأراجيح مختلفة الأحجام، ودولاب الهواء وغيرها من الألعاب التي رسمت الفرحة على وجوه الأطفال وعائلاتهم هناك.

ورغم سوء التخطيط وقلة الحدائق العامة في الفضل والكفاح وانعدام التنسيق مع أمانة بغداد، يعمد أهالي هتين المنطقتين، في كل مناسبة عيد، إلى نصب ألعاب الأطفال في رقعة أرض تشهد تجمعاً للأهالي للترويح عن نفسهم وتمتيع أولادهم في هذه الألعاب البسيطة.

يشار إلى أن حي الفضل من مناطق العاصمة العراقية تقع في جانب الرصافة شرق العاصمة بغداد، ويعتبر من أحياء بغداد القديمة، أما شارع الكفاح، فهو أحد الشوارع الطويلة في بغداد حيث يمر بثلاث مناطق هي الباب الشرقي ومنطقة النهضة وباب المعظم.