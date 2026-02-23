الكعك الرمضاني.. وجبة خفيفة تثير شهية البغداديين (صور)

شفق نيوز- بغداد

في قلب بغداد القديمة، ينساب عبق الكعك والمعجنات الطازجة في شارع الكفاح الواقع في جانب الرصافة من العاصمة العراقية، ليوقظ حواس المارة قبل موعد الإفطار في شهر رمضان.

ويزداد إقبال المواطنين على محلات الكعك مع اقتراب موعد الإفطار حيث الصفوف الطويلة تشهد على عشق أهل المنطقة لهذه الوجبة الخفيفة التي تكمل أجواء الشهر الفضيل.

وتواجدت عدسة وكالة شفق نيوز في داخل أحد معامل الكعك والمخبوزات في شارع الكفاح، حيث تتحرك الأيادي بخفة ورشاقة، تعجن وتفرد وتزين، بينما تنبعث رائحة الطحين والزبدة والقرفة لتغري كل من يمر بجانب المحل.

وبينما تتراكم أكياس الكعك على الرفوف، يختلط صخب الزبائن مع أصوات الفرن المنتظر لإخراج دفعة جديدة من المعجنات، فيما وثقت وكالة شفق نيوز هذه اللحظات الصغيرة في مجموعة صور تنشرها أدناه.