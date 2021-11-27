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الكشف عن موعد استئناف الرحلات الجوية بين العراق وايران

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-27T10:05:21+0000
الكشف عن موعد استئناف الرحلات الجوية بين العراق وايران

شفق نيوز/ كشفت شركة الخطوط الجوية العراقية، يوم السبت، عن موعد استئناف الرحلات بين العراق وايران بعد توقفها بسبب الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الشركة حسين جليل، لوكالة شفق نيوز، إن "موعد استئناف الرحلات الجوية بين العراق وايران بواقع ثلاث رحلات لكل بلد سيبدأ اعتبارا من يوم 29 من الشهر الجاري".

وشدد جليل على "الزام جميع شركات الطيران بضرورة حصول المسافر على بطاقة التلقيح الدولية وفحص PcR قبل 72 ساعة من المغادرة مع السماح للمسافرين الملقحين لمرة واحدة بالحصول على بطاقة التلقيح الدولية، وفق توجيهات وزارة الصحة العراقية، التي صدرت حديثاً".

وتوقفت الرحلات الجوية بين العراق وايران وكذلك السفر عبر المنافذ البرية باستثناء الحركة التجارية، بسبب الاجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا في البلدين.

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