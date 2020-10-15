الكشف عن موعد استئناف الدوام الحكومي 100٪ في العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر حكومي يوم الثلاثاء عن موعد استئناف الدوام الرسمي في دوائر الدولة بنسبة 100 بالمئة في أرجاء العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس الوزراء سيصدر توجيها الاسبوع المقبل، لإعادة الدوام الرسمي لطبيعته بنسبة 100 في المئة".

وأضاف المصدر أن التوجيهات ستتضمن "الأخذ بنظر الاعتبار الاجراءات الصحية المقرة من قبل اللجنة الوطنية العليا للصحة والسلامة خلال الدوام".

وكان العراق قد علق الدوام الحكومي في آذار/مارس الماضي، قبل أن يستأنفه بشكل جزئي في أيار/مايو الماضي، ضمن الإجراءات التي اتخذتها للوقاية من فيروس كورونا.

وتبلغ نسبة الدوام في الدوائر الحكومية حاليا 50 بالمئة، إذ فرض هذا الإجراء لتجنب التجمعات في الدوائر الرسمية.

ويأتي هذا الإجراء، رغم أن العراق لا يزال يسجل إصابات مرتفعة بالفيروس تتراوح بين 3 و5 آلاف يوميا.

ويبلغ إجمالي الإصابات بكورونا في العراق 416 آلاف و802، بينها 10086 وفاة، و350 ألفاً و752 حالات شفاء.



