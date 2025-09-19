الكشف عن مقبرة جماعية جديدة لإيزيديين أعدمهم تنظيم "داعش" في سنجار

شفق نيوز- نينوى

كشف مدير إدارة قضاء سنجار جلال خلو، يوم الجمعة، عن العثور على مقبرة جماعية جديدة لإيزيديين أعدمهم تنظيم "داعش" في سنجار.

وقال خلو لوكالة شفق نيوز، إن "سائق جرافة كان يقوم بأعمال حفر في المنطقة ليعثر خلال عمله على رفات بشرية".

وأضاف: "بعد التفتيش تبيّن وجود رفات شخص بجانبه هوية أحوال مدنية يدعى (سيدو عباس) من مجمع سيبا شيخدرى"، مشيراً إلى أن "المقبرة يعتقد أنها تعود لضحايا أعدمهم تنظيم داعش أثناء اجتياحه لمناطق سنجار عام 2014، كما أنها تضم رفاتاً أخرى ما تزال موجودة في الموقع".

وأشار إلى أن "القوات الأمنية سارعت إلى تطويق المكان وإنشاء سياج حوله بانتظار استكمال الإجراءات اللازمة".

واجتاح تنظيم "داعش" قضاء سنجار العام 2014 وارتكب مجازر بحق سكانها، قبل أن تستعيدها قوات القوات الأمنية والبيشمركة في العام التالي.