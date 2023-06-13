الكشف عن محاولات لليونسكو لـ"التلاعب" بمبالغ توسعة الجامع النوري الكبير في الموصل

شفق نيوز/ كشفت مصادر في نينوى، يوم الثلاثاء، عن محاولات لمنظمة اليونسكو لـ"التلاعب" بالمبالغ المخصصة لتوسعة جامع النوري الكبير.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان "جهات في اليونسكو تحاول التلاعب ببعض المبالغ المالية المخصصة لاعمار الجامع النوري الكبير وتحديدا لأغراض التوسعة ونقلها لتنفيذ أعمال في مواقع اخرى في الموصل".

يأتي هذا التلاعب في وقت ينتظر فيه الموصليون اكمال الجامع النوري ومنارته الحدباء الذي تشرف اليونسكو على إعادة إعماره بمنحة مخصصة من دولة الإمارات تبلغ 50 مليون دولار.

وفوجئ الشارع الموصلي باقتصار عملية الإعمار على استكمال المنارة والجامع دون التوسعة المقررة له في التصاميم المعمارية والتي تشمل معهداً للدراسات المعمارية الاسلامية، وقاعة مناسبات ومرافق اخرى تمنح المكان ميزات كبيرة، بحجة عدم كفاية الاموال، وهو ما أثار علامات استفهام حول القائمين على المشروع.

وتكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة، بإعادة إعمار الجامع، بإشراف من الأمم المتحدة.

وتوصل العراق والإمارات العام 2018 إلى اتفاق بشأن إعادة بناء جامع النوري ومنارة الحدباء، اللذين دمرا في حزيران/ يونيو 2017، خلال معارك طرد تنظيم داعش من المدينة.

وأعلنت وزيرة الثقافة الإماراتية، نورة الكعبي، خلال احتفالية نظمت بالمتحف الوطني في بغداد آنذاك، أن بلادها ستمول أعمال البناء بمبلغ قدره 50.4 مليون دولار.