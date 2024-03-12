الكشف عن قرابة 1000 معاملة "مزيفة" بتخصيص قطع أراضٍ للجرحى في الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، عن كشف 983 معاملةً مزيفة في الأنبار مُتعلّقة بتخصيص قطع أراضٍ لشريحة الجرحى.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة، أفاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنَّ "مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار ألَّف فريقاً ميدانياً؛ للتحرّي عن معلوماتٍ تلقَّاها المكتب تفيد بوجود ترويج وإنجاز مُعاملات تسجيل قطع أراضٍ تمَّت؛ استناداً إلى مُستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ".

واضاف مكتب الإعلام أن "الفريق انتقل إلى مُديريَّة بلديَّة عامريَّة الصمود وباشر بتدقيق أضابير(1140) معاملة تسجيل قطع أراضٍ لشريحة الجرحى ضمن محضر التوزيع للعام 2021، مُؤكّداً أنَّ الفريق اكتشف بعد التدقيق والتقصّي والمُتابعة المُضنية وجود (983) معاملةً مُزوَّرةً (مزيفة)"، فيما أشار إلى "وجود (257) مُعاملةً أخرى يجري الفريق التحقيق فيها".

وكانت الهيئة قد أعلنت أواخر شباط الماضي عن تنفيذ أمر القبـض عـلى مسـؤولين فـي بلـديـات الأنـبار، وكشف (127) معاملة قطع أرضٍ مزيفة في مُديريَّة بلديَّة عامريَّة الصمود.