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الكشف عن طريقة تتبع العراق لسلالة كورونا الجديدة

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-03T20:54:55+0000
الكشف عن طريقة تتبع العراق لسلالة كورونا الجديدة

شفق نيوز/ كشف أطباء مختصون بأمراض الوبائيات، يوم الأربعاء، عن طريقة يسعى العراق من خلالها للكشف عن سلالة فيروس كورونا الجديد- المتحور-.

وإلى الآن لم يسجل العراق رسمياً إصابات بالسلالة المتحورة، لكن وزارة الصحة لم تستبعد حدوث ذلك، في وقت تحذر فيه من موجة جديدة تضرب البلاد، قالت إنها قد تكون اشد فتكاً.

وذكر عدد من المختصين في حديث لوكالة شفق نيوز، أن العراق باشر بإرسال عينات لمصابين بفيروس كورونا إلى مختبر الصحة العالمية فرع الشرق الأوسط في الأردن، لبيان نوعية الإصابة إن كانت كوفيد 19، أم من السلالة الجديدة المتحورة.

وبينوا، أن "تقرير مختبر الأردن لن يكون نهائياً، حيث سترسل عينات من المصابين المفحوصة هناك، إلى المختبر الرئيسي للصحة العالمية في ألمانيا لتأكيد نوعية الفيروس".

"هذه العملية تستغرق عدة أيام لبيان نتائج المصابين بالفيروس الجديد من عدمه"، بحسب الخبراء الطبيين.

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