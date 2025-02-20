الكشف عن طبيعة نفوق 7 عجول في ديالى وتطمينات بشأن اللحوم والألبان

شفق نيوز/ كشف مدير المستشفى البيطري في ديالى محمد غضبان، يوم الخميس، عن طبيعة نفوق 7 عجول جنوب غربي المحافظة، فيما حدد بؤر محتملة للإصابات بالحمى القلاعية في المحافظة.

وقال غضبان لوكالة شفق نيوز، إن "العجول التي نفقت في ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة ولدت بعد فترة اللقاح ضد الحمى القلاعية في آب 2024 والتعزيز في تشرين الأول من العام ذاته، وكانت المواشي في فترة الحمل ورفض مربوها تلقيح الأمهات خوفا عليها من الإجهاض ونفوقها، و حاليا نتوقع أنه بسبب الحمى القلاعية قد نفقت باعتبارها غير ملقحة".

وأضاف، أن "الإصابات حاليا غير مؤكدة في ديالى ولدينا اشتباه في أكثر من بؤرة في ناحية بني سعد ومنطقة الغالبية وقضاء المقدادية"، لافتا الى أن "المستشفى البيطري يواصل متابعة الموقف الوبائي وأخذ عينات من المواشي وارسالها الى المختبرات في بغداد، ونحن بانتظار النتائج لتؤكد تسجيل إصابات في ديالى من عدمها".

كما أشار مدير المستشفى البيطري إلى أن "وزارة الزراعة وجهت بمنع حركة المواشي بين ديالى وبغداد وتقييد حركتها في أسواق بيع المواشي (الوجبات)، فضلا عن تقييد الحركة في المناطق المشتبه بها ومنعها نهائيا حال رصد أي إصابة".

وأكد غضبان أن "هناك فرقاً بين الحمى النزفية، و حمى مالطا، والحمى القلاعية، فالقلاعية ليست خطيرة على الإنسان وحتى ان تناول البشر صدفة لحوم مواشٍ مصابة او ألبان، فإن ذلك لا يهدد الصحة باعتبار اللحوم تطهى والحليب يبستر وذلك ينهي الفيروس".

وبين أن "المرض ينتقل بالتلامس المباشر مع الحيوان المصاب، وحال انتقاله الى طبيب بيطري او مربٍ يعاني من جروح في يده، فإن ذلك غير خطير على صحته ويصاب بتحسس بسيط".

هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء الماضي، بتشكيل لجنة تحقيقية، بخصوص ما أشيع من إصابات الجاموس والأبقار بالحمى القلاعية، بعضوية عدد من الاختصاصيين في مجال الطب البيطري والثروة الحيوانية.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، "فقد باشرت اللجنة أعمالها في متابعة حالات نفوق الحيوانات، وتحديد أسبابها من خلال الزيارات الميدانية، وسحب النماذج المرَضية للحمى القلاعية بالاستعانة بالخبرات المحلية والدولية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ومنظمة الغذاء والزراعة الدولية (الفاو)، لغرض فحص العينات في المختبرات المرجعية العالمية، كما وجّه وزارة الزراعة بجرد الأضرار وحصرها ومتابعة معدلات حدوثها وظهورها".

وطمأنت اللجنة المواطنين، بأنّ "هذا المرض الذي يصيب الماشية لا ينتقل إلى الإنسان من خلال استهلاك المنتجات الحيوانية كاللحوم والحليب ومشتقاته، ولا يشكل خطراً على صحّة المستهلك"، وفق البيان.

وكانت وزارة الزراعة/دائرة البيطرة، أعلنت في 15 شباط/فبراير الجاري، منع حركة الحيوانات من البؤر المرضية المصابة بالحمى القلاعية، حيث منعت الحركة من بغداد الى باقي المحافظات وبالعكس ولمدة 14 يوماً.