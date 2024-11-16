الكشف عن سر "ميلان منارة الحدباء" في البناء الجديد

شفق نيوز/ كشف مدير مؤسسة بيت التراث الموصلي، أيوب ذنون، يوم السبت، السبب وراء بناء مئذنة منارة الحدباء في الجامع النوري الكبير بالشكل المائل كما كانت عليه قبل سقوطها، وذلك خلال عملية إعمار الجامع ضمن مبادرة "إحياء روح الموصل" التي تنفذها اليونسكو.

وقال ذنون في تصريح لوكالة شفق نيوز: "اليونسكو عملت قبل سنوات على إجراء استطلاع لرأي الموصليين حول شكل المنارة، وكانت نتيجة الاستطلاع أن يكون الميلان كما كان سابقًا."

وأضاف ذنون، الذي يشغل أيضًا منصب سفير مبادرة مشروع "إحياء روح الموصل"، أن "الذهاب بهذا الاتجاه جاء نتيجة لرأي الشارع من جهة، ولارتباط اسم الموصل بالمنارة التاريخية الحدباء"، مشيرًا إلى أن "الميلان السابق، الذي كان بمقدار 2.56 متر، كان غير مسيطر عليه، بينما الميلان الحالي في المنارة، والذي يبلغ 1.60 متر، هو مسيطر عليه بفضل التطور الكبير في المجال الهندسي والعمراني."

وعانت مئذنة الحدباء، التي يعود تاريخها إلى 850 عامًا، من الإهمال منذ عام 2003 بسبب الحروب التي مرت بها البلاد وإهمال المواقع الأثرية والتراثية. وحذر مراقبون في حينها من أن هذا الإهمال والميلان قد يؤديان إلى سقوطها. لكن فكرة إعادة إعمارها بعد تفجيرها خلال معارك استعادة الموصل في عام 2017، كانت تهدف إلى الحفاظ على نفس هوية الميلان.