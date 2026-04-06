الكشف عن سبب حجب "التلغرام" في العراق

شفق نيوز- بغداد

كشف مصدر حكومي، يوم الاثنين، عن أسباب فرض الحظر على منصة "تلغرام"، مؤكداً أن أهم هذه الأسباب هي إيقاف أنشطة الفصائل المسلحة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمخابراتية وجهت بإيقاف منصة (التلغرام) باعتبارها إحدى المنصات التي تعتمدها بعض الفصائل المسلحة في التواصل، وبالتالي فأن إيقافها يسهم في إيقاف أنشطتهم".

وأضاف المصدر، أن "ذلك يدخل ضمن الاجراءات الحكومية لضبط الأمن في البلاد والحد من الهجمات بالمسيرات".

ومنذ إيقاف "التلغرام" في العراق، يوم الجمعة الماضي، فأن القنوات داخل التطبيق التابعة للفصائل المسلحة ما زالت مستمرة بنشر أنشطتها، من خلال "الشبكة الافتراضية الخاصة VPN".

ونشرت صفحة "التقنية من أجل السلام" يوم الجمعة، منشوراً قالت فيه إن "تطبيق تلغرام محجوب داخل الحكومة العراقية الفيدرالية، بينما لا يزال يعمل في إقليم كوردستان. لا يوجد توضيح رسمي حتى الآن".

وبحسب مواطنين من بغداد ومحافظات البصرة النجف صلاح الدين كركوك ديالى، ومناطق أخرى، فإن تطبيق تلغرام قد توقف منذ أكثر من ساعة (لحظة إعداد هذا الخبر)، ومن غير المعلوم إن كان خلل فني أم حظر.