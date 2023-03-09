الكشف عن سبب انقطاع الكهرباء في مناطق بمحافظتين جنوبي العراق

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الخميس، عن اسباب انقطاع التيار الكهربائي في مناطق عديدة من المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عديدة من الناصرية يعود لهبوط التيار الكهربائي في محطة الناصرية الحرارية بسبب خروج خطوط الـ400 عن الخدمة، نتيجة الظروف الجوية في المناطق الجنوبية"، مبينا ان "الانقطاع شمل مدينة السماوة مركز محافظة المثنى".

وبين المصدر، ان " المحافظة باتت تتغذى من الطاقة الكهربائية عن طريق المحطة المركبة، وكذلك خطوط الرميلة الصادرة من محطة الرميلة في البصرة، وكذلك من الشبكة الوطنية بشكل عام".

من جهتها أوضحت وزارة الكهرباء في بيان اليوم، أنه لأسباب شح الغاز وانحسار اطلاقاته عن المنطقة الوسطى وبغداد والذي تكفل بتحديد احمال الوحدات التوليدية في محطات الانتاج ، ووفرة الانتاج في المنطقة الجنوبية ،وكذلك دخول عدد من الوحدات برامج الصيانات الدورية لتكون مستعدة وجاهزة لفصل الصيف ، حصل انفصال لخطوط الارتباط المشتركة (Ring) الناقلة للطاقة 400 ك.ف ، بين المنطقة الجنوبية والمنطقة الوسطى مما أدى إلى انفصال محطات الانتاج والخطوط الناقلة للمنظومة الوطنية .

وأضاف البيان أن وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، يشرف ميدانياً من مركز السيطرة الوطني على إعادة جميع الخطوط الناقلة والوحدات التوليدية المنفصلة.

ووفقا للوزارة فإنه جرت اعادة خطوط الارتباط المشتركة بين المحافظات وجاري العمل على استكمال اعادة المنظومة لوضعها الطبيعي .