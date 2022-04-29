الكشف عن حقيقة انتشار الحشد الشعبي في المياه الإقليمية العراقية

شفق نيوز/ كشف رئيس جمعية الصيادين العراقيين في محافظة البصرة، بدران التميمي، اليوم الجمعة، عن حقيقة سيطرت قوة من الحشد الشعبي على المياه الإقليمية للبلاد من اجل حماية الصيادين العراقيين.

وذكر التميمي لوكالة شفق نيوز، ان " الحديث عن سيطرت الحشد الشعبي على المياه الإقليمية للعراق مع الكويت غير صحيح ولا أساس له، وان هذا الامر انطلق بدعوة احد نواب المحافظة".

وأوضح أن "ما حصل هو ان فريقاً امنيا من الحشد زار يوم امس مزاد الصيد العراقي للأسماك، واستفسر عن وضع الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية وأبلغناهم به، ثم غادروا دون اي حديث اخر".

كما قال التميمي إن "تجاوزات خفر السواحل الكويتية ضد الصيادين العراقيين لا تزال مستمرة لغاية الآن، وقد ازدادت في الآونة الأخيرة "، مشيراً إلى انه" لا يوجد اي صياد معتقل حتى الان لدى الجانب الكويتي، باستثناء شخص محكوم بالسجن المؤبد منذ عام 2010 ".

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد اعلنت، يوم الأربعاء، رفضها واستيائها من تصريحات النائب العراقي علاء الحيدري الذي دعا لنشر قوات من الحشد الشعبي لحماية الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية من "التجاوزات الكويتية".

وأثارت تصريحات لعضو مجلس النواب العراقي عن محافظة البصرة علاء الحيدري، انطوت على تهديدات مباشرة للكويت، استياء واستهجان نواب الكويت.

وجاءت تهديدات النائب الحيدري خلال مؤتمر صحفي تداولت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا منه، حيث تطرق إلى قضية الصيادين العراقيين، واتهم قوات خفر السواحل الكويتية التابعة لوزارة الداخلية والمسؤولة عن حماية السواحل والمياه الإقليمية، بالاعتداء على الصيادين العراقيين في منطقة ”الفاو“ وتعذيبهم والتنكيل بهم والتسبب بوفاة أحدهم.

وطالب النائب الحيدري بنشر قوة من اللواء السابع البحري التابع لهيئة الحشد الشعبي في منطقة الفاو لحماية الصيادين العراقيين في المياه الإقليمية مما أسماه ”التجاوزات الكويتية“، ليختم حديثه برسالة وجهها إلى خفر السواحل الكويتية وقال فيها ”إن لم تتأدبوا سنؤدبكم بطريقتنا الخاصة“.