الكشف عن حقيقة انتزاع ارض من مطار بغداد لإقامة "مزار" لسليماني

شفق نيوز/ كشفت هيئة الحشد الشعبي في العراق، اليوم الثلاثاء، حقيقة الانباء التي افادت بالتحرك لانتزاع عشرين دونماً من ارض مطار بغداد لإقامة "مزارٍ" لقائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني.

وقال القيادي في الهيئة معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الانباء التي تحدثت عن وجود ضغوطات على الحكومة العراقية، من أجل انتزاع عشرين دونماً من ارض مطار بغداد لإقامة مزار لقائد الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني غير دقيقة"، مؤكدا أنه "لا صحة لها من الاساس".

وبين الكاظمي أن "اهالي منطقة كرمان في ايران يرفضون نقل جثمان سليماني إلى أي منطقة اخرى، وهم قد رفضوا بأن يدفن في النجف عندما كان جثمانه في العراق"، مشدداً أنه "لا يوجد اي توجه لإقامة قبر رمزي له قرب مطار بغداد الدولي".

وأضاف أن "هناك نفسيات مريضة ولها عقد واحقاد، هي من تقف خلف تلك الشائعات"، مشيراً إلى أنها "تحاول ان تقدم فروض الطاعة للسفارة الامريكية، من خلال بث هكذا شائعات لا صحة لها من الاساس".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ابناء افادت بنية الحشد الشعبي التحرك لانتزاع عشرين دونماً من أرض مطار بغداد الدولي لإقامة "مزارٍ" لقائد حرس الثورة الايراني قاسم سليماني الذي اغتيل في ضربة جوية امريكية قرب المطار مطلع العام الجاري.