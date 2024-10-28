الكشف عن حصيلة ضحايا المخلفات الحربية في جنوب العراق للعام الحالي

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني مطلع، يوم الاثنين، عن حصيلة الضحايا والمصابين بسبب المخلفات الحربية منذ مطلع العام الحالي ولغاية الشهر الجاري في المحافظات الجنوبية من البلاد.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "حوادث المخلفات الحربية في محافظات البصرة وذي قار وميسان والمثنى خلفت ثلاثة ضحايا وسبعة مصابين، من بينهم فتاتان، منذ مطلع العام الحالي 2024".

وبين المصدر، أن "المخلفات الحربية التي تم تسجيلها هي صواريخ وألغام وقنابل عنقودية تعود للنظام السابق".