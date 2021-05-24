سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكشف عن إحصائية بالمشاريع الكبيرة لصندوق إعمار نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-24T11:08:33+0000
الكشف عن إحصائية بالمشاريع الكبيرة لصندوق إعمار نينوى

شفق نيوز/ كشف مدير صندوق إعادة الإعمار في نينوى، سالم عثمان، يوم الاثنين، عن عدد المشاريع الكبيرة التي قام بها الصندوق في المحافظة، منذ أن باشر أعماله عام 2017.

وقال عثمان في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عدد المشاريع الكبيرة والمهمة بلغ 150 مشروعا، تركزت غالبيتها على إعادة إعمار البنى التحتية".

وأضاف أن "الأولوية هي لمشاريع الصحة والماء والكهرباء، وهذه هي أساسيات عودة الحياة والاستقرار، ومن ثم كان التركيز على باقي القطاعات".

وأوضح عثمان، أن "المشاريع التي اكتملت من مجموع المشاريع المذكورة، بلغت قرابة 80%، مع الاستمرار بالعمل في إعادة إعمار ما تضرر بسبب الحرب".

وختم مدير صندوق إعادة الإعمار في نينوى، حديثه بالقول إن "إعمار الدور المتضررة من الحرب، ليس من مهام عملهم، لكونها مشاريع حكومية فقط".

related

ملف الاراضي في نينوى.. أحكام قضائية بحق ثلاثة موظفين بديوان المحافظة

Date: 2021-05-22 09:21:36
ملف الاراضي في نينوى.. أحكام قضائية بحق ثلاثة موظفين بديوان المحافظة

استعداداً لزيارة البابا.. نينوى تؤهل الكنائس وتفصح عن تطلعات المسيحيين

Date: 2021-02-27 14:18:03
استعداداً لزيارة البابا.. نينوى تؤهل الكنائس وتفصح عن تطلعات المسيحيين

نينوى تكشف نتائح فحص طبيب محجور عليه

Date: 2020-03-07 18:07:47
نينوى تكشف نتائح فحص طبيب محجور عليه

كورونا يقتحم مخيما تقطنه عشرات الاسر النازحة في العراق

Date: 2020-06-14 17:38:08
كورونا يقتحم مخيما تقطنه عشرات الاسر النازحة في العراق

نينوى تتفق مع الحشد الشعبي على إطلاق حملة "كبرى" وفتح طريق رئيسي

Date: 2021-03-25 11:21:35
نينوى تتفق مع الحشد الشعبي على إطلاق حملة "كبرى" وفتح طريق رئيسي

نينوى تقترب من خلوها من كورونا: لم تتبق سوى اصابة واحدة

Date: 2020-04-07 16:00:22
نينوى تقترب من خلوها من كورونا: لم تتبق سوى اصابة واحدة

العراق يتسلح بمستشفيات ميدانية ومختبرات جديدة لمواجهة كورونا

Date: 2020-08-14 14:38:48
العراق يتسلح بمستشفيات ميدانية ومختبرات جديدة لمواجهة كورونا

سنجار تستغيث ببغداد وكوردستان: ارض نينوى تتعرض لحرق متعمد

Date: 2019-06-06 10:05:37
سنجار تستغيث ببغداد وكوردستان: ارض نينوى تتعرض لحرق متعمد