الكشف عن إحصائية بالمشاريع الكبيرة لصندوق إعمار نينوى

شفق نيوز/ كشف مدير صندوق إعادة الإعمار في نينوى، سالم عثمان، يوم الاثنين، عن عدد المشاريع الكبيرة التي قام بها الصندوق في المحافظة، منذ أن باشر أعماله عام 2017.

وقال عثمان في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "عدد المشاريع الكبيرة والمهمة بلغ 150 مشروعا، تركزت غالبيتها على إعادة إعمار البنى التحتية".

وأضاف أن "الأولوية هي لمشاريع الصحة والماء والكهرباء، وهذه هي أساسيات عودة الحياة والاستقرار، ومن ثم كان التركيز على باقي القطاعات".

وأوضح عثمان، أن "المشاريع التي اكتملت من مجموع المشاريع المذكورة، بلغت قرابة 80%، مع الاستمرار بالعمل في إعادة إعمار ما تضرر بسبب الحرب".

وختم مدير صندوق إعادة الإعمار في نينوى، حديثه بالقول إن "إعمار الدور المتضررة من الحرب، ليس من مهام عملهم، لكونها مشاريع حكومية فقط".