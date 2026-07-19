الكشف عن إجراءات لتمكين ضحايا النظام السابق من التعويض (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

كشفت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، يوم الأحد، عن شروعها بتطبيق أحكام قانونية تتيح لضحايا النظام السابق المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تعرضوا لها جراء ممارسات حزب البعث والأجهزة القمعية، فيما دعت جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى تسهيل إنجاز معاملاتهم.

ووفق وثيقة صادرة عن الهيئة، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإنها تعتزم تطبيق أحكام المادة (3/رابعاً) من قانون المساءلة والعدالة رقم (10) لسنة 2008، التي تنص على "تمكين ضحايا حزب البعث والأجهزة القمعية، من خلال مراجعة الجهات المختصة، من المطالبة باستيفاء التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء تلك الجرائم".

ودعت الهيئة، الوزارات والتشكيلات الحكومية كافة، إلى إعطاء الأولوية للمعاملات والطلبات الخاصة بضحايا النظام السابق، وتسهيل عمل ممثليها في استقبال الطلبات، وفتح قنوات للتنسيق المباشر، وتجاوز الإجراءات الروتينية بما يضمن سرعة إنجاز الملفات.

وأكدت الهيئة أن الإسهام الفاعل في إنجاز معاملات الضحايا من شأنه تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، وإنصاف شريحة عانت من الانتهاكات خلال حقبة النظام السابق، مشيرة إلى أن ذلك يمثل واجباً إنسانياً وأخلاقياً إلى جانب كونه استحقاقاً قانونياً.