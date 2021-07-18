الكشف عن تورط موظفين في الصحة بتزوير وبيع بطاقات لقاح كورونا

شفق نيوز/ كشف مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، يوم الأحد، عن تورط موظفين بتزوير البطاقات الخاصة بمتلقيّ اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وبيعها لأشخاص غير ملقحين.

وقال الحجامي في منشور على موقع فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، "منذ الايام الاولى لانطلاق حملة التلقيح للوقاية من فيروس كورونا المستجد، رافقتها عمليات دفع رشا وتزوير لغرض الحصول على بطاقة التلقيح التي تؤيد تلقي الشخص دون ان يتلقاه فعلا".

واضاف "والان هناك بطاقات مزورة يصل سعرها الى 200 دولار للبطاقة الواحدة"، واصفا هذا الفعل بـ"المشين هو كمن يدفع لقاتل مأجور ليقتله، واذا اصيب بالمرض ومات كيف يواجه ربه وهو من دفع المال والرشا ليموت؟".

وتابع الحجامي "اما الذي يقوم باستلام الرشوة والتزوير فهو قاتل مأجور يتحمل أثم كل من مرض او مات بسببه"، منبها الى ان هذه البطاقة المزورة "سوف لن تنفعه بشيء عندما تصدر بطاقة الكترونية تعتمد البيانات الحقيقية المسجلة في دوائر الصحة".

واكد ان "هناك اشخاص يتم التحقيق معهم حاليا في دائرة صحة الكرخ قاموا بالمساعدة في هذه الافعال المشينة سيتم فصلهم من الوظيفة واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، والذين يقومون بطبع البطاقات المزورة وبيعها سيأتي اليوم القريب الذي يسقطون فيه بيد العدالة قبل عدالة الآخرة".