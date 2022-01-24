سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكشف عن "تلاعب وتـزوير" بملياري دينار في صحة الأنبار

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-24T06:46:14+0000
الكشف عن "تلاعب وتـزوير" بملياري دينار في صحة الأنبار

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الاثنين، عن حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في دائرة صحَّة مُحافظة الأنبار أفضت إلى اختلاس أكثر من ملياري دينار. 

ونقل بيان لهيئة النزاهة ورد لوكالة شفق نيوز؛ عن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نُفِّذَت بموجب مُذكرةٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الأنبار الذي انتقل إلى دائرة الصحَّة ومصرف الرافدين في المُحافظة، قام بالتحقيق والتحرّي عن عمليَّات تحريفٍ وحكٍّ وشطبٍ في الصكوك العائدة لدائرة صحة الأنبار خلال عامي (2016 و2017)".

وأضافت الدائرة؛ ان "الفريق تمكَّن من ضبط (15) صكاً ثبت التلاعب والتزوير فيها، مُبيِّنةً أنه تمَّت إضافة مبالغ ماليَّةٍ على الصكوك المضبوطة أعلى من المبلغ الحقيقيِّ المُثبت في مستندات الشراء والصرف، وبلغ مجموع المبالغ المُضافة والمُختلسة؛ نتيجة التحريف والتلاعب (2,009,000,000) ملياري دينار".

وذكرت أنَّه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه على قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر إصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقِّ مُدير الحسابات ومُحاسب الصرف في دائرة صحة الانبار، استناداً إلى أحكام المادة (316) من قانون العقوبات".

وكانت الهيئة قد أعلنت خلال الشهر الجاري عن ضـبط تلاعبٍ وتــزويرٍ وهـدرٍ بــ (5) ملـيارات ديـنارٍ في صحَّة الأنبار بعد الكـشف عن وجود (250) ألف اسمٍ مُكرَّرٍ ووهميٍّ في فحوص فايروس كورونا، وفقدان (257) ألف من مادَّة تُستخدَمُ في تشخيص الإصابة بالفايروس.

related

صدور حكمين بحق محافظ سابق وموظفين تسببوا بهدر 10 مليارات دينار

Date: 2021-05-30 13:06:43
صدور حكمين بحق محافظ سابق وموظفين تسببوا بهدر 10 مليارات دينار

رصد هدر في معاملات أزمة كورونا يقدر بـ1.5 مليار دينار بمستشفى حكومي

Date: 2021-06-07 10:24:32
رصد هدر في معاملات أزمة كورونا يقدر بـ1.5 مليار دينار بمستشفى حكومي

ضبط حالات مساومة ومخالفات في تسجيل عقاري ومصرفين أهليين بكربلاء

Date: 2021-05-24 10:40:06
ضبط حالات مساومة ومخالفات في تسجيل عقاري ومصرفين أهليين بكربلاء

النزاهة تشن هجمة مباغتة داخل جدران الموصل

Date: 2021-11-09 10:31:08
النزاهة تشن هجمة مباغتة داخل جدران الموصل

استقدام مدير عام وقع عقدا بـ32 مليار دينار "خلافا للتعليمات"

Date: 2021-06-20 10:35:54
استقدام مدير عام وقع عقدا بـ32 مليار دينار "خلافا للتعليمات"

استقدام رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى على خلفية فقدان عجلات

Date: 2022-01-10 06:08:47
استقدام رئيس وأعضاء في مجلس محافظة نينوى على خلفية فقدان عجلات

بالتنسيق مع (SWAT).. النزاهة توقف قرضاً بـ13 مليار دينار وتضبط مزورين في كربلاء

Date: 2020-11-24 09:47:35
بالتنسيق مع (SWAT).. النزاهة توقف قرضاً بـ13 مليار دينار وتضبط مزورين في كربلاء

بيان رسمي يروي تفاصيل ضبط مسؤول بعقارات الدولة متلبسا بالرشوة

Date: 2020-11-02 05:44:18
بيان رسمي يروي تفاصيل ضبط مسؤول بعقارات الدولة متلبسا بالرشوة