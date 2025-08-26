الكشف عن تفاصيل قانون جديد "ينقذ" الطلاب العراقيين من الجامعات "الوهمية"

شفق نيوز- بغداد

كشفت لجنة التعليم العالي النيابية، يوم الثلاثاء، عن أبرز ما تتضمنه تعديلات قانون الشهادات والدرجات العلمية، ومن بينها "إنقاذ" الطلاب العراقيين من عمليات الاحتيال التي تجريها الجامعات "الوهمية".

وقال عضو اللجنة فراس المسلماوي لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب صوّت اليوم على تعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية رقم 20 لسنة 2020، وأبرز تعديلات هذا القانون إلزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء معادلة الشهادات الطلاب خلال مدة 45 يوماً بعد استكمال التقديم كافة أوراق المعاملة إلى دائرة البعثات".

وأضاف أن "التعديل الأهم الموجود في القانون هو أن لا تكون هناك شهادات للطلاب العراقيين من جامعات غير معترف بها، وأن القانون يخلص الطلاب من عمليات النصب والاحتيال التي تقوم بها بعض الجامعات في الخارج".

وأشار إلى أن "التعديل على فقرة الإقامة أصبحت بما يخص دراسة الماجستير والدكتوراه غير البحثية، وهي تسعة أشهر تتخللها فترة شهريّ إجازة للطالب يمكنه خلالها العودة إلى العراق، والدكتوراه البحثية ستة أشهر غير متصلة".

وتابع المسلماوي "أما بالنسبة للموظف فهو يحتاج إلى موافقة دراسية من دائرته قبل فتح ملف دراسي في وزارة التعليم العالي والدراسة بها، لاسيما أن التعديل الأخير يتضمن إلغاء شرط أخذ موافقة وزارة التعليم على الدراسة واختصارها بموافقة دائرة الموظف فقط".