الكشف عن تطورات وفاة موقوف بسجن في البصرة إثر التعذيب

شفق نيوز/ كشف رئيس مركز العراق لحقوق الانسان في محافظة البصرة، علي العبادي، اليوم الثلاثاء، عن آخر تطورات وفاة أحد الموقوفين في سجن المحافظة لمكافحة المخدرات.

وذكر العبادي، لوكالة شفق نيوز، أن "الشاب مهدي الحلفي البالغ من العمر 18 عاما قام بتسليم نفسه للاجهزة الامنية في محافظة البصرة وتحديدا قسم مكافحة المخدرات كونه مشتبهاً به في تعاطي المخدرات" ، لافتا إلى أن "ذويه ابلغوا المركز ان ولدهم لم يتعاط المخدرات بحسب الفحوصات الطبية".

وأضاف، "وأثناء التحقيق في شعبة مكافحة المخدرات التنومة بقضاء شط العرب مع الشاب مهدي توفي نتيجة التعذيب"، مؤكدا أن، "ذويه قاموا بتحريك شكوى قضائية ضد المتسببين بالحادث، اضافة إلى ان قيادة شرطة المحافظة فتحت تحقيقا بالحادث، وان الموضوع وصل لقيادات رفيعة المستوى في حكومة بغداد، فضلا عن منظمات حقوقية".

كما أشار رئيس مركز العراق لحقوق الانسان، إلى أن، "الحكومة الاتحادية مطالبة بالتدقيق في قضية ملف التعذيب داخل السجون في البصرة، وهي حالة متكررة "، موضحا أن "الاحصائيات المسجلة بشكل رسمي لدينا في المركز بلغت أكثر من 4 حالات وفيات بسبب التعذيب داخل السجون في البصرة خلال عامي 2021 و2022".

ولفت، إلى أن "هناك اكتظاظاً داخل السجون الخاصة بمكافحة المخدرات في البصرة، وهم أصبحوا (أي الموقوفين والنزلاء) بمثابة الجيوش فيها ، دون وجود الرعاية اللازمة من قبل الحكومات والجهات المختصة بمتابعة هكذا ملف".

ونوه العبادي، إلى انه " لا توجد خطة واضحة لدعم الشباب في المحافظة، لغرض انقاذهم من مما يحيط بهم من أمور خطيرة"، داعيا إلى "توسعة وتوفير المصحات من أجل علاج متعاطي المخدرات في البصرة، وعدم تشديد العقاب عليهم بخلاف القانون الذي ينص على مراعاتهم بشكل جيد لغرض انتشالهم مما وقعوا فيه".

وفي شهر تموز من العام 2021 توفي شخص إثر التعذيب في مديرية مكافحة الإجرام بمحافظة البصرة، بعد اعتقاله بسبب تشابه اسمه مع متهم آخر.

وقال المحامي سليم سالم الخزاعي في حينها، لوكالة شفق نيوز؛ إن شخصاً من أقاربه يدعى هشام الخزاعي، تم اعتقاله أثناء مروره بسيطرة الشهيد حسن جلوب المعروفة بـ"سيطرة السدرة" في مدخل البصرة الشمالي من جهة الطريق الدولي السريع، لتشابه اسمه مع متهم آخر مطلوب للجهات الأمنية.

وبين أن قريبه "فارق الحياة في مديرية مكافحة الإجرام من شدة التعذيب الذي تعرض له أثناء التحقيق معه لانتزاع اعتراف منه عن جريمة لم يقترفها".

وندد ذوو الشاب بـ"التعذيب" الذي تعرض له "الخزاعي" على أيدي قوات المكافحة، والذي أودى بحياته، مطالبين السلطات الأمنية بإحالة المتسببين بمقتله إلى القضاء.