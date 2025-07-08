الكشف عن تحرك عراقي لمعالجة أزمة السكن وسحب الزخم من المدن

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الثلاثاء، العمل على حل أزمة السكن من خلال إنشاء 16 مدينة سكنية جديدة في عموم البلاد، وبينما أوضحت أن التوجه الحالي هو الانفتاح على أطراف المدن لتحقيق تنمية في تلك المناطق وسحب الزخم الموجود في المراكز، بينت أن هذه السياسات تأتي وفقاً للمعطيات التي أظهرها التعداد العام للسكان والمساكن الأخير في البلاد.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "التعداد العام للسكان والمساكن الذي أجري العام الماضي 2024، أظهر أن عدد سكان العراق بلغ 46 مليون و118 ألف نسمة، منهم حوالي 23 مليون من الذكور وأقل من 23 مليون من الإناث".

وأضاف الهنداوي: "كما أشرت النتائج أن الأفراد النشطين اقتصادياً الذين هم من عمر 15 إلى 64 عاماً، يبلغ عددهم حوالي 28 مليون نسمة، وأظهر التعداد أن معدل النمو السنوي 2.5 بالمئة سنوياً، أي يزداد سكان العراق بمعدل مليون نسمة سنوياً، فضلاً عن معطيات أخرى منها متوسط عدد الأسرة وغير ذلك".

وأكد أن "هذه المعطيات ستتم الاستفادة منها بوضع سياسات سكانية عامة ليس في مجال السكن فقط وإنما في مجالات الصحة والتعليم، وكذلك فيما يتعلق بالتغيرات المناخية والعمل والدخل وغيرها من أساسيات الحياة، إلى جانب امتلاك الأفراد للسكن ونسبة العجز السكني وسكان العشوائيات والذين يسكنون في بيوت مؤجرة، وغير ذلك".

وأشار إلى أن "مخرجات التعداد ستكون مدخلات وقواعد أساسية لخطة التنمية ووضع الحلول لأزمة السكن من خلال إنشاء مدن سكنية متكاملة لاستيعاب الزيادات السكانية، وبدأت الحكومة في هذه السياسات بالإعلان عن إنشاء 16 مدينة سكنية جديدة ثلاث منها في بغداد والباقي في المحافظات".

وأوضح الهنداوي، أن "توزيع المدن السكنية يتم وفقاً للحاجة والكثافة والزخم السكاني الموجود في المحافظات على سبيل المثال في بغداد ونينوى وواسط والبصرة وبابل وكربلاء، ففي العاصمة هناك مدن الجواهري والورد والصدر الجديدة، وهذه ستوفر المزيد من الوحدات السكنية للسكان".

ولفت إلى أن "التوجه الحكومي الحالي هو الانفتاح على أطراف المدن لتحقيق تنمية في تلك المناطق وسحب الزخم الموجود في مراكز المدن، كما في العاصمة بغداد التي تواجه زخماً واختناقاً سكانياً كبيراً في المركز".

واختتم الهنداوي، بالقول إن "هناك استثمارات محلية وأجنبية واسعة في قطاع السكن في ظل حالة الاستقرار التي يشهدها العراق والظروف الجيدة المتعلقة بالاستثمار في مجال السكن، وكذلك في باقي المجالات الأخرى".

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

وكان رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، وضع في عام 2023، حجر الأساس لمدينة الجواهري الجديدة في قضاء أبو غريب، غرب العاصمة بغداد.

وأعلنت وزارة الإعمار والإسكان العراقية، يوم 26 أيار 2025، أن مدينة الجواهري السكنية ستسلم 10 آلاف قطعة أرض مخدومة إلى الدولة بشكل مجاني من قبل المستثمر، تمهيداً لتوزيعها على 21 فئة مشمولة وفق الضوابط المعتمدة من قبل الوزارة.