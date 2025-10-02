كركوك.. مشروع خصخصة الكهرباء يكشف عن تجاوزات من الأهالي

شفق نيوز- كركوك

كشفت الشركة المتعاقدة مع وزارة الكهرباء والجهة المنفذة لمشروع خصخصة قطاع الكهرباء في محافظة كركوك، يوم الخميس، أن آلاف المحال الصناعية وعدداً من المجمعات السكنية في المحافظة تستخدم الطاقة الكهربائية من دون وجود مقاييس رسمية لاحتساب الاستهلاك وجباية الأموال، ما يسبب هدراً كبيراً في الطاقة وخسائر مالية تُقدَّر بالمليارات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، رامي العبيدي، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الشركة تعاقدت مع وزارة الكهرباء لتنفيذ مشروع التحول الذكي عبر استخدام أجهزة قياس حديثة وذكية لمتابعة كمية الطاقة المستهلكة من قبل المواطنين".

وأوضح العبيدي أن "هذا المشروع انطلق فعلياً بالتعاون مع شركة توزيع كهرباء كركوك في مناطق طريق بغداد وشارع القدس وحي رأس دوميز".

وأشار إلى أن "المشروع سيُسهم في توفير ما يقارب 20 ساعة تجهيز كهرباء يومياً، فضلاً عن أنه سيساعد في حصر الهدر وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمشتركين".

وبيّن أن "العمل في المنطقة الصناعية كشف وجود 905 مشتركين رسميين، في مقابل نحو 5487 مستفيداً من الكهرباء دون وجود مقاييس، وهو ما يعكس حجم الهدر وعدم جباية الأموال المستحقة للدولة".

وأضاف أن "الأمر لا يقتصر على المنطقة الصناعية، فهناك مجمعات سكنية أيضاً تزودت بالطاقة دون أن تمتلك مقاييس، ما يجعل المشروع الحالي ذا فائدة كبيرة في تنظيم عملية الاستهلاك والجباية".

وأكد العبيدي أن "أسعار التعرفة يحددها حصراً وزارة الكهرباء، والشركة تقوم بتركيب مقاييس ذكية مجانية للمشتركين النظاميين، فيما يُلزم المتجاوزون بتركيب أجهزة قياس وفق ما تحدده الوزارة".

وشدد على أن "بعض الجهات تحاول استغلال ملف التحول الذكي لأغراض انتخابية وسياسية، والشركة ستتخذ الإجراءات القانونية بحقها".