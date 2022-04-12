سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكشف عن اغتصاب "ابو بكر البغدادي" لعاملة اغاثة أمريكية "بمكان قذر"

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-12T10:33:11+0000
الكشف عن اغتصاب "ابو بكر البغدادي" لعاملة اغاثة أمريكية "بمكان قذر"

شفق نيوز/ أكدت شابة أيزيدية في شهادتها أمام محكمة في الولايات المتحدة أن عاملة الإغاثة الأميركية كايلا مولر قالت لها إنها تعرضت للاغتصاب من الزعيم السابق لتنظيم "داعش" الإرهابي أبوبكر البغدادي، وهُددت بالقتل إذا ما حاولت الهرب.

وأدلت الشابة ليا ملّا، التي احتجزها عناصر "داعش" في أغسطس 2014 لدى محاولتها الهرب من جبل سنجار في العراق مع أسرتها، بشهادتها من خلال مترجم الإثنين في محاكمة الشافعي الشيخ الذي يُعتقد أنه كان أحد سجاني مولر.

وأدلى الكثير من الصحفيين الأوروبيين والرهائن السابقين في سورية بشهاداتهم في الأيام القليلة الماضية في إطار محاكمة الشافعي الشيخ العضو في الخلية التابعة لتنظيم داعش المعروفة باسم "البيتلز" بسبب لكنة أفرادها البريطانية.

ويُتهم الشيخ بقتل أربعة أميركيين هم: مولر والصحفيين المستقلين جيمس فولي وستيفن سوتلوف وعامل الإغاثة الآخر بيتر كاسيغ.

وقد احتجز التنظيم الإرهابي عاملة الإغاثة مولر وهي من ولاية أريزونا، في أغسطس 2013 بينما كانت ترافق صديقها السوري في زيارة إلى مستشفى في حلب حيث تم الاتصال به لتصليح صحن لاقط.

في البداية احتجزتها خلية "البيتلز" لكن يُعتقد أنها سُلمت لاحقا إلى البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الذي قتل في عملية لقوات خاصة أميركية عام 2019.

وقالت ملّا في شهادتها إنها نُقلت إلى مواقع عدة للتنظيم مع شابات أخريات اختُطفن، وانتهى بها الأمر في سجن كانت تحتجز فيه كايلا مولر.

وأوضحت أنهما كانتا تتواصلان عن طريق "إشارات اليدين في الغالب" وببعض الكلمات بالعربية.

وأفادت المحكمة أنه "ذات يوم أخذوا مولر ولما أعادوها كانت خائفة جدا" موضحة "قالوا لها إن تنظيم داعش يريد تزويجنا وإذا حاولنا الهرب سيقتلوننا".

بعد يومين اُخذت مع مولر وشابة أيزيدية أخرى إلى منزل أبو سياف، القيادي الكبير في التنظيم حيث "عاملونا مثل عبيد"، وفق ملّا.

بعد أسبوع هناك قالت إنهن نقلن إلى "المنزل القذر... المكان الذي يأخذون إليه شابات ويغتصبونهم"، وجاء البغدادي ذات ليلة وأخذ معه مولر، بحسب ملّا.

وتابعت أنه لما عادت مولر في صباح اليوم التالي "كانت حزينة جدا، ومتوترة جدا وكانت تبكي" مضيفة: "تعرضت للاغتصاب وهُددت بأنها إذا حاولت الهرب سيقتلها".

وقررت ملّا أن تحاول الهرب وسألت مولر أن تنضم إليها لكنها رفضت. وقالت: "كانت خائفة من أنه إذا قُبض عليها سيُقطع رأسها".

غير أن مولر طلبت من ملّا أن "تخبر العالم" بقصتها إذا نجحت في الهرب.

وقالت ملّا إنها تسللت من نافذة وصعدت على مولد كهرباء لتتسلق جدارا ثم راحت تركض لمدة طويلة.

وبعد هروبها ساعدها شقيقها للاتصال بصديق كان يعمل مترجما لدى الأميركيين وأبلغتهم بالمعلومات حول مولر.

related

جريمة بشعة في بغداد.. اختطفا طفلة واغتصباها لثلاثة أيام (فيديو)

Date: 2021-10-25 19:40:58
جريمة بشعة في بغداد.. اختطفا طفلة واغتصباها لثلاثة أيام (فيديو)

الداخلية العراقية تسعى لاصدار جنسية لطفلة ولدت نتيجة اغتصاب "ارهابيين" لوالدتها

Date: 2021-12-25 15:17:15
الداخلية العراقية تسعى لاصدار جنسية لطفلة ولدت نتيجة اغتصاب "ارهابيين" لوالدتها

رعاية الطفولة تطالب بإنزال أشد العقوبة بحق مغتصب الطفلة حوراء

Date: 2021-12-26 17:20:25
رعاية الطفولة تطالب بإنزال أشد العقوبة بحق مغتصب الطفلة حوراء

جريمة بشعة تصدم العراقيين.. اغتصب طفلة ثم قتلها بدم بارد

Date: 2020-02-23 14:03:17
جريمة بشعة تصدم العراقيين.. اغتصب طفلة ثم قتلها بدم بارد

جريمة صادمة.. أب يغتصب ابنته ذات الـ10 سنوات في كركوك

Date: 2020-09-14 19:44:09
جريمة صادمة.. أب يغتصب ابنته ذات الـ10 سنوات في كركوك

"لعدم كفاية الأدلة".. جنايات الأنبار تفرج عن متهم حاول اغتصاب صبي وتسبب بوفاته

Date: 2021-03-17 21:11:37
"لعدم كفاية الأدلة".. جنايات الأنبار تفرج عن متهم حاول اغتصاب صبي وتسبب بوفاته

المؤبد لمدان بإغتصاب طفلة في الموصل

Date: 2021-06-24 13:44:44
المؤبد لمدان بإغتصاب طفلة في الموصل

بريطانيا تحكم بالسجن والترحيل على عراقي اغتصب فتاة بعد أن أفقدها الوعي

Date: 2021-09-17 07:03:32
بريطانيا تحكم بالسجن والترحيل على عراقي اغتصب فتاة بعد أن أفقدها الوعي