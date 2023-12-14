"الكريسماس" ينعش سوق اللون الأحمر في العراق.. صور

شفق نيوز/ مع اقتراب الاحتفال بعيد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة 2024، بدأت الشوارع والمنازل في عموم المحافظات العراقية تتلون بالأحمر، حيث يعتبر هذا اللون من الألوان التقليدية للكريسماس، بالإضافة إلى الأخضر والذهبي والفضي، لكن بنحو أقل.

واعتاد العراقيون على الاحتفاء برأس السنة الجديدة كل حسب طريقته الخاصة، فمنهم من يحتفل في الشارع والآخر ينظم تجمعاً عائلياً في المنزل، كما هو الحال مع أم حنان (28 عاماً) من بغداد.

استعدادات منزلية

تقول أم حنان لوكالة شفق نيوز، إنها استعدت للاحتفال بالكريسماس من حيث "شراء الملابس الخاصة بالعيد، المتضمنة اللون الأحمر ورسومات أبرزها شجرة الميلاد وبابا نويل".

وتضيف، "كما اشتريت شجرة عيد الميلاد وقمت بتزيينها بالإكسسوارات والبالونات الملوّنة، فضلاً عن دمية بابا نويل- سانتا كلوز، وملابسه التي سوف يرتديها أحد أفراد العائلة لتمثيل دور هذه الشخصية، بالإضافة إلى بعض الهدايا لتوزيعها على الأطفال".

إقبال متزايد

من جهته، يشير صاحب محل لبيع الملابس وهدايا رأس السنة، أبو ماجد (33 عاماً) من محافظة بابل، إلى أن "إقبال المواطنين على شراء (ملابس الكريسماس) ودمية بابا نويل وشجرة عيد الميلاد يشهد إقبالاً متزايداً هذا العام".

ويضيف أبو ماجد خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن "الشراء الحالي يتركز على ملابس الكريسماس ذات اللون الأحمر والإكسسوارات والدمى الخاصة بالكريسماس، أما أسعارها فهي مختلفة حسب النوع والحجم".

وفي هذا السياق، يقول الخبير الاقتصادي، أحمد صدام، إن "الطلب على مواد الزينة ينتعش بشكل عام مع بدء العام الميلادي الجديد، وتشير بعض المصادر إلى إن قيمة استيرادات العراق سنوياً من مواد الزينة بالإضافة إلى السلع الكمالية والمنزلية تقدر بحدود 600 مليون دولار كمعدل، ومعظمها من الصين وتركيا وإيران والإمارات".

ويلفت صدام خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن "الطلب في إقليم كوردستان على مواد الزينة يرتفع بشكل أكبر نسبياً بالمقارنة مع وسط وجنوب العراق، إذ يلعب العامل الثقافي والتقاليد دوراً مهماً في مستوى الطلب، لا سيما في أعياد رأس السنة الميلادية".

ما دلالة اللون الأحمر؟

تتباين علاقة اللون الأحمر بالكريسماس ورمزيته بين الروايات الدينية والأساطير القديمة عند شعوب العالم المختلفة، لكن علمياً فإن للون الأحمر دلالات تنعكس على مزاج الإنسان.

وفي هذا الجانب، تقول الأستاذة في علم النفس، شيماء عبدالعزيز، إن "اللون الأحمر يرمز إلى الحب والتفاؤل والأمل، كما يعد من الألوان الحرارية التي تبعث الطاقة والحركة والنشاط".

وتوضح عبدالعزيز لوكالة شفق نيوز: "لهذا يلاحظ في أيام الاحتفالات والأعياد ارتداء معظم الأشخاص الملابس ذات اللون الأحمر، تفاؤلاً بالسنة الجديدة وأملاً بتطلعات جميلة".

وتضيف، كما أن "اللون الأحمر يفتح الشهية، لذلك يلاحظ لجوء معظم المطاعم إلى ضمان وجود هذا اللون داخل صالاتها وكذلك في واجهة مبناها"، مشيرة إلى أن "للون الأحمر دور في تعديل المزاج، ذلك يلاحظ وجوده في غرف النوم سواء بالجدران أو الستائر أو الأثاث".

عطلة أعياد الميلاد ورأس السنة

وقررت حكومة إقليم كوردستان، يوم الاربعاء، تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وذكر بيان لدائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عطلة أعياد رأس السنة الميلادية تبدأ اعتباراً من يوم 25 من شهر كانون الأول الجاري وتنتهي يوم الأول من شهر كانون الثاني من العام 2024".

وتابع البيان "يستأنف الدوام الرسمي في الدوائر والمؤسسات الحكومية كافة يوم 2 من شهر كانون الثاني المقبل".