الكرادة تغلق محطات غسيل السيارات بسبب شح المياه (صور)

شفق نيوز- بغداد

أقدمت بلدية دائرة الكرادة في العاصمة بغداد، يوم الأحد، على غلق محطات غسيل السيارات غير المرحصة بسبب ازمة المياه وتراجع منسوب نهر دجلة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، أن بلدية الكرادة، نفذت حملة كبيرة لغلق محطات غسيل السيارات غير المرخصة.

وأضاف أن الحملة جاءت بسبب انخفاض منسوب نهر دجلة، خاصة وأن هذه المحطات تستهلك كميات مياه كبيرة.

وبحسب تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي، يعد العراق من بين أكثر خمس دول تضرراً من التغير المناخي، وقد خسر نحو 30% من أراضيه الزراعية المنتجة خلال العقود الثلاثة الماضية.

وانخفض منسوب نهر دجلة بشكل كبير، وظهرت بعض الجزر فيه، جراء قلة الإطلاقات المائية، وقد زار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الاحد، بغداد، واعلن عن قرب توقيع اتفاقية مائية ستساهم بحل هذه الأزمة.

وأكدت وزارة الموارد المائية العراقية في تموز/يوليو الماضي أن العام 2025 هو الأشد جفافاً منذ عام 1933، نتيجة قلة الإطلاقات من تركيا وإيران وتأثير التغير المناخي العالمي.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن العراق بحاجة إلى 233 مليار دولار حتى عام 2040 لمواجهة تحدياته التنموية والمناخية، أي ما يعادل نحو 6% من ناتجه المحلي الإجمالي سنوياً، في وقت تتراجع فيه قدرته على تمويل مشاريعه الزراعية والمائية.