"الكحول" تقتل شاباً في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في كركوك، يوم الخميس، بوفاة شاب نتيجة تناوله كمية كبيرة من المشروبات الكحولية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 31 عاماً، على أحد الأرصفة في منطقة ألماس وسط مدينة كركوك، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لمعرفة أسباب الوفاة كونه لم تظهر عليه آثار إطلاقات نارية أو عنف خارجي".

وأضاف أنه "بحسب التحقيقات الأولية تبين أن الشاب توفي نتيجة تناوله كمية مفرطة من الكحول ما أدى إلى توقف وظائفه الحيوية".

وأشار المصدر إلى أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادثة للتوصل إلى ذويه".