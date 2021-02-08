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"الكحلاء" يتهم بغداد بالتقاعس: أين 33 مليون دولار؟

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-08T16:48:05+0000
"الكحلاء" يتهم بغداد بالتقاعس: أين 33 مليون دولار؟

شفق نيوز/ اتهم رئيس المجلس المحلي بقضاء الكحلاء في محافظة ميسان، ميثم الغنام، يوم الاثنين، الحكومة الاتحادية، بالتقاعس عن المطالبة بمبالغ المنافع الاجتماعية المخصصة من الشركات النفطية.

وقال الغنام لوكالة شفق نيوز، إن "قضاء الكحلاء ومنذ إقرار قانون المنافع الاجتماعية للمحافظات المنتجة النفط عام 2013، قد خصص له سنويا مبلغ 5 مليون دولار"، لافتا إلى أن "القضاء لم يتسلم من المنافع الاجتماعية سوى 7 مليون دولار طيلة السنوات الماضية".

وأضاف، أن "هناك قرابة 33 مليون دولار بذمة الحكومة الاتحادية والشركات النفطية العاملة في المحافظة ما تزال متبقية لصالح القضاء"، متهماً الجهات الحكومية "بالتقاعس عن المطالبة بحقوق اهالي ميسان رغم العوز الذي يصيبهم حاليا، وافتقار مناطقنا إلى ابسط مقومات الحياة".

وتابع الغنام، أن "مبلغ الـ7 مليون دولار تم صرفه على مشاريع تخص انشاء سوق تجاري، وشبكات ماء، وشبكة ومحطة كهرباء"، مبينا ان "هذه المشاريع اقرت في عام 2015 ونفذت في نهاية 2020".

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