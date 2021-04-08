الكتلة الهوائية الحارة تغادر العراق وتحل محلها أخرى معتدلة

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية يوم الخميس انحسار الكتلة الهوائية الحارة في العراق لتحل محلها أخرى معتدلة تنخفض معها درجات الحرارة اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وقال عطية في منشور له اليوم، إن التوقعات تشير إلى انحسار الكتلة الهوائية الدافئة الى الحارة نسبياً عن أجوائنا وتندفع إلى المنطقة كتلة هوائية معتدلة، ونتيجة لذلك يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يبدأ خلال ساعات فجر السبت في مدن شمال البلاد و الوسط والفرات الاوسط وفجر الأحد في مدن الجنوب.

ونوه الى ان الاجواء ستعود الى الاعتدال خلال بداية الأسبوع المقبل .