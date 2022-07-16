الكتلة التركمانية تطالب الرئيس التركي بتخفيض رسوم تأشيرة الدخول للعراقيين

شفق نيوز/ طالبت الكتلة التركمانية في مجلس النواب، يوم السبت، تركيا بتخفيض رسوم منح تأشيرة الدخول للعراقيين الذين يرغبون بالسفر إلى تركيا.

وقال رئيس الكتلة النائب أرشد الصالحي في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إنه تلقى مناشدات من مواطنين عراقيين لتخفيض رسوم تأشيرة الدخول إلى تركيا بعد زيادة تسعيرتها 10 دولارات أمريكي.

وطالب الصالحي المقرب من أنقرة، رئيس الجمهورية التركية رجب طيب اردوغان، و وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو بتسهيل إجراءات منح التأشيرة للعراقيين وتخفيض الرسوم المستوفاة.

وقررت السفارة التركية في بغداد، يوم الخميس، زيادة رسوم منح تأشيرة الدخول على المسافرين العراقيين الراغبين بالدخول إلى أراضي بلادها.

ووفقا لإعلان صادر عن السفارة اليوم، فقد "تم تحديث رسوم خدمة التقديم للفيزا التركية لتُصبح 60 دولاراً أمريكياً اعتبارا من تاريخ 16 من شهر تموز الجاري".

وكانت السفارة التركية تستوفي 50 دولاراً أجور منح تأشيرة الدخول لكل مسافر عراقي قبل صدور هذا القرار.

وكانت السفارة في العام 2018 تمنح تأشيرة الدخول (الفيزا) عبر موقع إلكتروني مباشر لمجموعة من شركات السياحة والسفر العراقية المحلية بتكاليف مالية بسيطة.

وفي العام 2019 وبشكل مفاجئ تسلمت شركة "كيت ووي" التركية مهمة منح التأشيرة بارتباط مباشر مع السفارة التركية في بغداد لأسباب أمنية.

ويشكو العراقيون من طريقة تعامل الشركة التركية معهم فهي ترفض قرابة 30 بالمئة من المتقدمين للحصول على التأشيرة من دون ارجاع المبالغ المستوفاة منهم مقدما.