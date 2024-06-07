الكتلة التركمانية تدعو لطرد "الغرباء" من كركوك وتوجه رسالة للسوداني والشمري

شفق نيوز/ دعا رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي، يوم الجمعة، إلى إخراج من وصفهم بـ"الغرباء" عن محافظة كركوك الوافدين مؤخرا عليها من المحافظات القريبة، وذلك بعد حادثة مقتل شرطي بهجوم مسلح وسط المحافظة.

وطالب الصالحي في تصريح ادلى به للصحفيين، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزير الداخلية إلى ابعاد الملف الأمني في كركوك عن الحزبية، مؤكدا على ضرورة أن يكون هذا الملف اتحادياً.

وفي وقت سابق من صباح اليوم أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، بمقتل شرطي وإصابة آخر بهجوم مسلح وسط المحافظة.

وبعد ذلك أعلنت قيادة شرطة محافظة كركوك، القاء القبض على منفذي حادث إطلاق النار على دورية النجدة خلال وقت قياسي.