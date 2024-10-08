"الكبريت" يعاود الانتشار في سماء بغداد

شفق نيوز/ عاودت رائحة الكبريت الكريهة، لتنتشر في سماء العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم الثلاثاء.

وهذه هي المرة الثالثة التي تنتشر فيها هذه الرائحة الكريهة في اجواء بغداد خلال اقل من شهر.

ونشر المتنبئ الجوي صادق عطية خارطة توضح كمية غاز ثاني اوكسيد الكبريت SO2 من مستوى سطح الارض لغاية أعلى الغلاف الجوي بوحدة كغم/ متر²، عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت بغداد.

وقال عطية في منشور له على فيسبوك، "تبلغ مستويات عالية جدا في سماء العاصمة بغداد وبعض مدن الفرات الأوسط".

ولفت الى أن "الخارطة من المركز الاوربي للتوقعات متوسطة المدى ECMWF / مركز التنبؤات الرقمية IFS".

وسبق أن أطلق مواطنون مناشدات الى الجهات الحكومية المختصة حول "الانبعاثات الغازية المصاحبة لحرق النفايات في موقع معسكر الرشيد سابقاً"، والواقع على الخط السريع بين منطقة الكرادة والزعفرانية بجانب الرصافة من العاصمة، والتي تقع على عاتق ومسؤولية امانة بغداد.