الكاهي والقيمر.. طقس يرافق البغداديين بعد صلاة العيد في الكيلاني (صور)

شفق نيوز- بغداد

أدى مئات المصلين، صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى، صلاة العيد في مرقد الشيخ عبد القادر الكيلاني وسط العاصمة بغداد، في أجواء إيمانية وروحانية مميزة.

وعقب انتهاء الصلاة، اتجه العديد من المصلين إلى منطقة الصدرية، حيث تُعد وجبة الكاهي والقيمر من أبرز الطقوس البغدادية المرتبطة بصباح العيد.

وشهدت محال الكاهي والقيمر إقبالاً واسعاً من العائلات والمصلين الذين اعتادوا تناول هذه الوجبة الشعبية بعد أداء الصلاة، في مشهد يعكس تمسك البغداديين بعاداتهم الاجتماعية والتراثية خلال الأعياد والمناسبات الدينية.