الكاكائيون.. أسرار طائفة عراقية أغلق عليها التاريخ بابه

شفق نيوز- كركوك

كشف فيض الله بهاء الدين، الكاكائي الحسيني، يوم الأحد، عن معلومات غير معروفة لدى الكثير من أبناء المجتمع العراقي، موضحاً ان الكاكائيين ينتشرون في اربع دول هي العراق حيث يعرفون باسم الكاكائيين، وفي إيران يطلق عليهم (أهل الحق)، وفي تركيا (بكداش)، وفي سوريا (علويون)، وهذه المناطق الأربع هي الموطن الأصلي للكاكائيين.

وقال الكاكائي، لوكالة شفق نيوز، إن "للكاكائيين في العراق مقابر خاصة بهم، وهم سادة ينحدرون من نسل الحسين (ثالث الأئمة) لدى الشيعة الإثنى عشرية، وي كركوك ينتمون إلى عشيرة الكاكائيين (الأغوات) وهم أبرز شيوخ الكاكائيين على مستوى العراق".

وأوضح أن "الكاكائيين (مؤمنون بالله وموحدون له) ويستغربون من بعض التشكيك في إيمانهم بسبب اختلافهم في بعض الطقوس، ومنها عدم أداء الصلاة بالطريقة التقليدية، وذلك بناء على تعاليم مراجعهم ووفق اعتقاد متوارث لديهم مرتبط بوفاة الإمام علي ابن أبي طالب"، مردفاً: "يقول الكاكائيون إن الإمام مات مظلوماً وهو ساجد يصلي على يد (عبد الرحمن بن ملجم) دون أن تحدث معجزة إلهية تمنع تلك اليد الغادرة رغم قرب الامام علي من الله ورسوله"، على حد وصفه.

وتابع فيض الله: "هذا الحدث ترك ألما كبيرا لديهم وجعلهم يتوقفون عن أداء الصلاة كما يؤديها بقية المسلمين، وذلك احتجاجاً روحياً على الطريقة التي رحل بها الامام (علي) دون أن تمنعه معجزة وهو في قمة طاعته وخشوعه لله".

وتُعرف الكاكائية، أو ما يُطلق عليها أيضاً "اليارسانية"، بأنها جماعة دينية ذات جذور قديمة تنتشر في العراق وإيران وأجزاء من تركيا، ويتركز وجود أتباعها في محافظات كركوك وديالى ونينوى وأربيل.

ويؤمن أتباعها بمبادئ روحية تقوم على التسامح والمحبة والسلام، وقد شارك الكثير منهم في القتال ضد تنظيم "داعش"، الأمر الذي عزز حضورهم الوطني وارتباطهم بالسلم المجتمعي في العراق.