الكاكائية في كركوك تستنكر "فيديو مسيئ" يدعو للكراهية: احتكموا للقانون

شفق نيوز- كركوك

أعربت جماعة الكاكائيين في العراق، مساء يوم الأربعاء، خلال تجمع عُقد في مضيف رئيسها العام إبراهيم مصطفى خليل آغا، عن استنكارها الشديد لمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفته بأنه "مسيء" للسلم المجتمعي والتعايش المشترك في كركوك.

وقال رئيس الجماعة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الكاكائية كانت وما تزال جزءًا أصيلًا من النسيج العراقي، وقدمت شهداء وجرحى عبر تاريخها، لاسيما في الحرب على الإرهاب"، مشيرًا إلى أن "مواقفها الوطنية وتاريخها المضيء يمثلان رصيدًا للعراق عمومًا وكركوك خصوصاً".

وشدد البيان على "اعتزاز القبيلة بالعشائر العربية وجميع مكونات كركوك من عرب وكورد وتركمان، ورفضها لأي دعوات للفتنة أو محاولات للنيل من وحدة المدينة وأهلها"، داعياً في الوقت ذاته إلى "الاحتكام للقانون والقضاء العادل".

وتُعرف الكاكائية، أو ما يُطلق عليها أيضاً "اليارسانية"، بأنها جماعة دينية ذات جذور قديمة تنتشر في العراق وإيران وأجزاء من تركيا، ويتركز وجود أتباعها في محافظات كركوك وديالى ونينوى وأربيل.

ويؤمن أتباعها بمبادئ روحية تقوم على التسامح والمحبة والسلام، وقد شارك الكثير منهم في القتال ضد تنظيم "داعش"، الأمر الذي عزز حضورهم الوطني وارتباطهم بالسلم المجتمعي في العراق.