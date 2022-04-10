الكاظمي يؤكد على التنسيق مع إيران: تأمين الكهرباء أولوية قصوى

شفق نيوز / شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، على أهمية إيلاء الطاقة الكهربائية وتأمينها للمواطنين الأولوية القصوى، والعمل على مدار الساعة لمعالجة أي خلل يطرأ على المنظومة الكهربائية.

جاء ذلك خلال ترؤس الكاظمي اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، بحضور الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، خصص لمناقشة وضع الطاقة الكهربائية، وأعمال الصيانة المطلوبة، وآليات توفير الوقود والتخصيصات المالية، فضلاً عن الخطط الأمنية اللازمة لحماية أبراج الطاقة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الكاظمي، خلال اللقاء، أهمية "إيجاد حلول لأي أزمة طارئة"، مجدداً في الوقت نفسه توجيهاته السابقة بخصوص "تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لتلبية كل متطلبات الكهرباء من الوقود والمحولات وحماية أبراج الطاقة، وبما يسهم في توفير التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف القادمة والتخفيف عن كاهل المواطنين".

من جانبه، قدم المكلف بإدارة وزارة الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة شرحاً مفصلاً عن وضع المنظومة الكهربائية، والاحتياجات المطلوبة، وما تم تنفيذه من التوجيهات التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء في الاجتماعات السابقة بخصوص الكهرباء.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على "إكمال التنسيق مع الجانب الإيراني، بخصوص توفير الغاز الإيراني، لاستمرار معدلات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف.