سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يؤكد على التنسيق مع إيران: تأمين الكهرباء أولوية قصوى

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-10T13:25:43+0000
الكاظمي يؤكد على التنسيق مع إيران: تأمين الكهرباء أولوية قصوى

شفق نيوز / شدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، على أهمية إيلاء الطاقة الكهربائية وتأمينها للمواطنين الأولوية القصوى، والعمل على مدار الساعة لمعالجة أي خلل يطرأ على المنظومة الكهربائية.

جاء ذلك خلال ترؤس الكاظمي اجتماعاً للمجلس الوزاري للطاقة، بحضور الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء، خصص لمناقشة وضع الطاقة الكهربائية، وأعمال الصيانة المطلوبة، وآليات توفير الوقود والتخصيصات المالية، فضلاً عن الخطط الأمنية اللازمة لحماية أبراج الطاقة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأكد الكاظمي، خلال اللقاء، أهمية "إيجاد حلول لأي أزمة طارئة"، مجدداً في الوقت نفسه توجيهاته السابقة بخصوص "تشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لتلبية كل متطلبات الكهرباء من الوقود والمحولات وحماية أبراج الطاقة، وبما يسهم في توفير التيار الكهربائي خلال أشهر الصيف القادمة والتخفيف عن كاهل المواطنين".

من جانبه، قدم المكلف بإدارة وزارة الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة شرحاً مفصلاً عن وضع المنظومة الكهربائية، والاحتياجات المطلوبة، وما تم تنفيذه من التوجيهات التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء في الاجتماعات السابقة بخصوص الكهرباء.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على "إكمال التنسيق مع الجانب الإيراني، بخصوص توفير الغاز الإيراني، لاستمرار معدلات تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف.

related

اجواء العراق تتجاوز نصف درجة الغليان.. وحقوق الانسان توجه نداء إلى الكاظمي

Date: 2021-06-28 07:55:53
اجواء العراق تتجاوز نصف درجة الغليان.. وحقوق الانسان توجه نداء إلى الكاظمي

الكهرباء العراقية تنفي أن تكون المنظومة الوطنية قد "هجمت"

Date: 2022-01-25 08:32:22
الكهرباء العراقية تنفي أن تكون المنظومة الوطنية قد "هجمت"

الكاظمي يصدر توجيهات تخص تجهيز الكهرباء خلال الصيف

Date: 2022-04-03 13:42:22
الكاظمي يصدر توجيهات تخص تجهيز الكهرباء خلال الصيف

الكاظمي يصدر توجيهات بشأن تصاميم مدينة الصدر

Date: 2021-06-05 14:53:23
الكاظمي يصدر توجيهات بشأن تصاميم مدينة الصدر

ركام الحرب يعمّق معاناة غربي الأنبار مع أزمة نقص الكهرباء

Date: 2021-06-29 18:57:19
ركام الحرب يعمّق معاناة غربي الأنبار مع أزمة نقص الكهرباء

الكاظمي يصدر أمرا بمنع المركبات الخصوصي من مزاولة عمل "التاكسي"

Date: 2021-03-27 16:01:32
الكاظمي يصدر أمرا بمنع المركبات الخصوصي من مزاولة عمل "التاكسي"

النجف.. مرضى "الثلاسيميا" يتظاهرون ضد الإهمال ويطالبون بمقابلة الكاظمي

Date: 2021-10-31 17:08:23
النجف.. مرضى "الثلاسيميا" يتظاهرون ضد الإهمال ويطالبون بمقابلة الكاظمي

إعادة تأهيل 15 برجا كهربائيا تعرضت لأعمال تخريبية في الانبار

Date: 2021-01-22 07:31:10
إعادة تأهيل 15 برجا كهربائيا تعرضت لأعمال تخريبية في الانبار