سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يوقع أمرا ديوانيا بترقية عمداء وألوية الداخلية

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-10T15:12:30+0000
الكاظمي يوقع أمرا ديوانيا بترقية عمداء وألوية الداخلية

شفق نيوز/ وقع القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، أمرا ديوانيا بترقية الضباط من رتبة عميد الى لواء.

وجاء في تنويه ورد الى وكالة شفق نيوز، من المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، أنه "بعد إكمال الأمور التنظيمية وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقع القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبمتابعة من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، على الأمر الديواني الخاص بترقية الضباط من رتبة عميد الى لواء وكذلك الجرحى الأبطال".

واشار البيان، الى ان الكاظمي وقع في مطلع شهر تموز الحالي جدول ترقية ضباط وزارة الداخلية وبسبب أمور تنظيمية لم يتم إدراج رتبة العميد الى اللواء وكذلك الضباط الجرحى مستحقي الترقية في وقتها.

related

اندلاع حريق بسفارة في بغداد

Date: 2019-09-01 11:24:30
اندلاع حريق بسفارة في بغداد

الصحة تتحرك لشمول ثماني فئات بزيادة المخصصات

Date: 2020-10-01 08:47:35
الصحة تتحرك لشمول ثماني فئات بزيادة المخصصات

الكشف عن نتائج التحقيق الأولي مع المضبوطين بصالات القمار في بغداد

Date: 2019-09-01 14:27:06
الكشف عن نتائج التحقيق الأولي مع المضبوطين بصالات القمار في بغداد

القاء القبض على تاجر مخدرات وسلاح بعد متابعة لستة أشهر

Date: 2019-10-12 13:32:02
القاء القبض على تاجر مخدرات وسلاح بعد متابعة لستة أشهر

حقوق الانسان: وزارتان امتنعتا عن تزويدنا ببيانات الضحايا والمعتقلين

Date: 2019-11-12 20:36:54
حقوق الانسان: وزارتان امتنعتا عن تزويدنا ببيانات الضحايا والمعتقلين

الداخلية تكشف عن اجراءات جديدة لاعادة نازحي الموصل

Date: 2019-12-09 18:48:37
الداخلية تكشف عن اجراءات جديدة لاعادة نازحي الموصل

منعاً لـ"كورونا ايران".. العراق يتخذ جملة قرارات لدرء الفيروس

Date: 2020-02-20 22:10:06
منعاً لـ"كورونا ايران".. العراق يتخذ جملة قرارات لدرء الفيروس

الداخلية العراقية ترحل 32 الف عامل اجنبي وتؤكد: "الحملات مستمرة"

Date: 2021-06-22 10:06:18
الداخلية العراقية ترحل 32 الف عامل اجنبي وتؤكد: "الحملات مستمرة"