الكاظمي يوقع أمرا ديوانيا بترقية عمداء وألوية الداخلية

شفق نيوز/ وقع القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، أمرا ديوانيا بترقية الضباط من رتبة عميد الى لواء.

وجاء في تنويه ورد الى وكالة شفق نيوز، من المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، أنه "بعد إكمال الأمور التنظيمية وبالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك، وقع القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وبمتابعة من قبل وزير الداخلية عثمان الغانمي، على الأمر الديواني الخاص بترقية الضباط من رتبة عميد الى لواء وكذلك الجرحى الأبطال".

واشار البيان، الى ان الكاظمي وقع في مطلع شهر تموز الحالي جدول ترقية ضباط وزارة الداخلية وبسبب أمور تنظيمية لم يتم إدراج رتبة العميد الى اللواء وكذلك الضباط الجرحى مستحقي الترقية في وقتها.