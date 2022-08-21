الكاظمي يوفد الغانمي والشمري إلى "قطارة الإمام علي"

شفق نيوز / أوفد القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، وزير الداخلية عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، إلى محافظة كربلاء، للإشراف على عمليات إنقاذ المحاصرين تحت أنقاض "قطارة الإمام علي".

وقدم الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تعازيه لذوي الضحايا، مشيداً في الوقت نفسه بـ"جهود الدفاع المدني في انتشال المحاصرين وإخراج أكبر عدد منهم".

في السياق، أبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، أن "الغانمي والشمري، وصلا للتو إلى قطارة الإمام علي، بينما تتواصل عمليات الإنقاذ من قبل فرق الدفاع المدني".

وأضاف المصدر، أن "مدير الدفاع المدني يتواجد هو الآخر، منذ الساعات الاولى للحادث وسط استنفار كامل للمعدات الهندسيه في محافظة كربلاء".

وقبل قليل، انتشلت فرق الدفاع المدني العراقي، جثة طفل، وهي الضحية الخامسة التي جرى انتشالها حتى اللحظة، من تحت ركام "قطارة الإمام علي" في محافظة كربلاء (80 كم جنوب العاصمة بغداد).

وكان مدير الدفاع المدني في كربلاء، العميد طاهر الزبيدي، قد أخبر بوقت سابق من اليوم، وكالة شفق نيوز، أن هناك 6 مفقودين تحت الركام، وفرص الوصول إليهم أحياء تتضاءل مع مرور الوقت، لذلك هناك تكثيف في عمليات البحث بواسطة فريق دولي لمواجهة الطبيعة الصخرية والانهيارات المركبة، حيث بدأ الحادث بانهيار للتل أعقبه انهيار السقف، ما ساهم في زيادة صعوبة الأعمال الحفرية.

وانهار مزار قطارة الإمام علي في محافظة كربلاء، أمس السبت، حيث حاصر نحو ستة أشخاص تحت الركام، وعلى إثر ذلك توجهت فرق الدفاع المدني من كربلاء وبغداد وبابل والنجف والديوانية للمساهمة في جهود إنقاذ المحاصرين تحت الركام.

وتتصاعد نقمة الشارع العراقي على الموقف الحكومي الذي وصفه البعض بـ"الخجول" ازاء انقاذ المحتجزين تحت ركام انهيار تل ترابي في مزار ومقام قطارة الامام علي في كربلاء.