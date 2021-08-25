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الكاظمي يوجّه بايقاف تهديم تجاوزات الفقراء لحين ايجاد البديل

Category: مجتـمع

Date: 2021-08-25T13:30:59+0000
الكاظمي يوجّه بايقاف تهديم تجاوزات الفقراء لحين ايجاد البديل

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاربعاء، بايقاف تهديم تجاوزات الفقراء لحين ايجاد البديل المناسب لهم.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الأخير استقبل المواطن احمد عادل الربيعي، من منطقة الزعفرانية، وهو احد الجنود الذي يعاني من بتر في الساق اصيب بها اثناء الحرب، ويشكو من تأخير معاملته التقاعدية، ولديه حاليا محل في التجاوزات يعتمد عليه في معيشته".

ووجّه الكاظمي وفقا للبيان بـ"متابعة معاملته والاسراع بانجازها، كما تكفّل بدفع ايجار السكن المتأخر للجندي".

وأوعز رئيس الوزراء الى دوائر التقاعد كافة، بـ"انجاز معاملات المواطنين بسرعة ويسر، وتجاوز الروتين، كما شدد على ضرورة مراعاة ظروف المراجعين المتقاعدين، وتذليل العقبات امامهم".

وقال الكاظمي إن "حملة ازالة التجاوزات ستستمر، لانها تجاوز على الحق العام، وهناك عدد كبير من الاشخاص المنتفعين ممن اثروا من خلال التجاوز على املاك الدولة، فضلا عما تسببه تلك التجاوزات، من حالات تشويه للاحياء والشوارع".

واكد، انه "اوعز الى الجهات المعنية، ومنذ اللحظة الاولى، بايقاف تهديم تجاوزات الفقراء لحين ايجاد البديل المناسب لهم".

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