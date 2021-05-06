الكاظمي يوجه أمن الحشد بإزالة صورة لشخصيات إيرانية من أبرز معاقل سنة بغداد

شفق نيوز/ وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، بإزالة لافتة تضمنت صوراً لشخصيات إيرانية، أمام مرقد ابو حنيفة النعمان في منطقة الأعظمية ببغداد.

واللافتة ضمت صور المرشدين الإيرانيين، السابق روح الله الخميني، والحالي علي خامنئي، والجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني، وقائد قوات الحشد الشعبي الراحل ابو مهدي المهندس.

وعلى ما يبدو أن رفع الصورة يأتي ضمن إطار "يوم القدس العالمي"، الذي باتت تحييه جهات مقربة من طهران.

وقال مصدر أمني مطلع لوكالة شفق نيوز، "بعد ساعات من وضع اللافتة من قبل مجهولين، وجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أمن الحشد بإزالتها من موقعها".

وأثار رفع تلك اللافتة استهجان سكان الأعظمية التي تعد أحد أبرز معاقل المسلمين السنة في بغداد العاصمة.