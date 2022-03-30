الكاظمي يوجه بدعم طفلة عراقية حصدت المرتبة الثانية في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي

شفق نيوز/ وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، بدعم الطفلة العراقية الموهوبة ستيلا نور والتي فازت بالمرتبة الثانية في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي.

وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الوزراء استقبل الطفلة الموهوبة من محافظة نينوى (ستيلا نور) التي تبلغ من العمر ثماني سنوات، التي تحدثت عن فوزها بالمرتبة الثانية ونيل الميدالية الفضية في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، وتمكنها من منافسة الآلاف من الأطفال المشاركين".

ورحب الكاظمي وفقاً للبيان، بالطفلة ستيلانور، وبارك لعائلتها هذا الفوز الذي تستحقه، الذي رفعت من خلاله اسم العراق عالياً.

ووجه رئيس الوزراء الجهات المعنية بدعم الطفلة الموهوبة ستيلا نور، وتطوير قدراتها، والاهتمام بكل المواهب الصغيرة في البلاد التي تتنوع مجالات مواهبهم، كونهم يشكلون أساساً علمياً لمستقبل عراقي أفضل.