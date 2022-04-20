الكاظمي يوجه باعتقال قتلة الضابط ومتهم تم اطلاق سراحه بذي قار

شفق نيوز/ وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الأربعاء، باعتقال قتلة مدير أمن واستخبارات قيادة عمليات سومر الذي قضى اثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "توجيهات القائد العام للقوات المسلحة صدرت باعتقال قتلة العميد على جميل مدير امن واستخبارات قيادة عمليات سومر الذي قضى اثناء تأديته الواجب الوطني والمهني والاخلاقي وتدخله لفض نزاع بين عشيرتين، بالاضافة الى الحادث الاخر المتضمن قتل احد المواطنين الذين تم اطلاق سراحه من قبل القضاء في ذي قار من قبل نفر ضال بتجاوز سافر على الاعراف الدينية والقانونية".

وشدد الكاظمي بحسب البيان على "سرعة تقديمهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل لما اقترفته اياديهم الاثمة من جرم مشهود ، اضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المفرزة الامنية التي كانت ترافق الضحية المطلق سراحه لعدم تنفيذهم لواجباتهم وتقاعسهم عن اداء مهام عملهم تمهيدا لاحالتهم الى القضاء واتخاذ اقصى العقوبات بحقهم والتي قد تصل الى الطرد والسجن".

وكان رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان قد نعى، بوقت سابق من اليوم، العميد استخبارات (علي جميل عبد خلف)، مدير قسم استخبارات قيادة عمليات (سومر)، أثناء فض نزاع عشائري في محافظة ذي قار بقضاء الشطرة.

ودعا نواب عن محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اتخاذ اجراءات عاجلة لفرض الأمن والنظام في المحافظة.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.