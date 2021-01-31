الكاظمي يوجه باتخاذ إجراءات للحيلولة دون تفشي سلالات كورونا الجديدة

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، باتخاذ عدد من الإجراءات للحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الكاظمي أصدر عدداً من التوجيهات للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، وبناءً على ما عرضته وزارة الصحة خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة، المنعقدة في 26/1/2021.

وأوضح البيان أن التوجيهات تضمنت تأكيد تنفيذ قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، المتعلقة بمنع دخول السلالات الجديدة من غلق الحدود ومنع السفر إلى الدول كافة، التي ظهرت فيها إصابات بالسلالة الجديدة من فايروس كورونا.

وتضمنت التوجيهات أيضاً، حث وزارة الخارجية، سفراء جمهورية العراق في الخارج، بالتنسيق بينها والدول والشركات المصنعة للقاحات (كوفيد – 19) منها شركة فايزر، وشركة استرازينيكا، للإسراع بتوريد اللقاح إلى العراق، وكذلك تأكيد تواصل شركة (سينافورم) مع وزارة الصحة، لمناقشة توريد اللقاح بعد أن أُقر من اللجنة الوطنية لانتقاء الأدوية للاستخدام الطارئ في العراق.

كما وجه الكاظمي بعدم السماح بتوزيع اللقاح على المواطنين من غير المؤسسات الصحية دون موافقة وزارة الصحة الاتحادية حصراً، والتأكيد منع دواوين الأوقاف (الشيعي، السني، والديانات المسيحية والأيزيدية والصابئة المندائيين) إقامة مجالس العزاء في القاعات التابعة لهم (حسينيات، جوامع، كنائس، وغيرها).

ووجه الكاظمي أيضاً التأكيد على إلزام وزارة التربية، المدارس بالدوام ليوم واحد لكل مرحلة، وأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة كافة، والتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة لفحص الطلاب والملاكات ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب أخذها في المدارس للحد من انتشار المرض.