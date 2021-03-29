الكاظمي يوجه الداخلية والأمن الوطني بإنهاء جشع التجار في الأسواق العراقية

شفق نيوز / وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، بأخذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين، وكف جشع بعض التجار ومتابعة الأسواق.

وجاء في بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن "رئيس الوزراء وجه أيضا، بدعم وزارتي التجارة والزراعة، للعمل بأقصى الجهود لتهيئة مادة الطحين بأسعار ملائمة".

وأوضحت أمانة المجلس، أن "توجيه الكاظمي جاء نظراً لارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تصنّع محلياً، ومحاولة أصحاب النفوس الضعيفة وبعض الجشعين من التجار إرباك الوضع الاجتماعي، واستغلال إقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية لقرب حلول شهر رمضان المبارك، كما يحدث سنوياً".

وتشهد الأسواق العراقية ارتفاعا واضطرابا بأسعار المواد الغذائية والفواكه والخضر بشكل خاص، بسبب عدم استقرار أسعار صرف الدولار وعدم تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير.

وقبل يومين، حملت لجنة الخدمات النيابية، وزارة الداخلية مسؤولية الغلاء والتلاعب بأسعار المواد الغذائية وقوت الفقراء من قبل بعض التجار، بسبب اضطرابات أسعار صرف الدولار.