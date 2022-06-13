الكاظمي يوبخ وزير التربية ويحيل مسؤولين على التحقيق بحادثة تسريب الأسئلة

شفق نيوز/ قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، توجيه "توبيخ" الى وزير التربية علي الدليمي، واحالة مسؤولين على التحقيق بينهم مدير تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي، بسبب حادثة تسريب الأسئلة الوزارية مؤخراً.

أظهر ذلك كتاب رسمي (سري وفوري) موقع من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الثامن من الشهر الجاري، كشف عن النقاب اليوم الاثنين،وتحصلت عليه وكالة شفق نيوز.

وقال الكاظمي وفق الكتاب، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولصلاحياتنا الدستورية والقانونية، ولثبوت تسريب بعض أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2022/2021، ولخطورة الحادثة والاثار السلبية الكبيرة المترتبة عليها في المجالات العلمية والمجتمعية والوظيفية، ولما افرزته التحقيقات في هذه الحادثة من اهمال واضح وسوء الإدارة للعملية الامتحانية، تنسب توجيه توييخ الى وزير التريية والذوات رئيس وأعضاء اللجنة الامتحانية، وسحب يد كل من رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات العامة و(قاسم العكيلي) مدير عام تريية الرصافة الثانية الذي تشير المعلومات الى حدوث تسريب الأسئلة من دائرته، واحالتهم الى التحقيق، ولحين انجاز اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض اعمالها".

واضاف "تتحمل وزارة التريية مسؤوليتها لانجاز امتحانات الثالث المتوسط والصفوف الأخرى بما يضمن تدارك الثغرات والسلبيات وتعزيز الثقة بأداء الوزارة، وبامكانها التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة لتوفير متطلبات انجاز العمل بالشكل المطلوب".

وكان وزير التربية قد عقد الجمعة الماضي، (الثامن من الشهر الجاري) مؤتمرا صحفيا حول الموضوع، وقال: إن "تسريب الأسئلة بعد بدء وقت الامتحان ليس له تأثير"، وأشار أيضا الى ان " الأسئلة سربت من تربية الرصافة الثانية في بغداد".

كما وجه الوزير اتهامه الى حارس بناية تربية الرصافة الثانية الذي قال إنه "تمكن من الحصول على أسئلة الامتحانات".