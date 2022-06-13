سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكاظمي يوبخ وزير التربية ويحيل مسؤولين على التحقيق بحادثة تسريب الأسئلة

Category: مجتـمع

Date: 2022-06-13T09:30:21+0000
الكاظمي يوبخ وزير التربية ويحيل مسؤولين على التحقيق بحادثة تسريب الأسئلة

شفق نيوز/ قرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، توجيه "توبيخ" الى وزير التربية علي الدليمي، واحالة مسؤولين على التحقيق بينهم مدير تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي، بسبب حادثة تسريب الأسئلة الوزارية مؤخراً.

أظهر ذلك كتاب رسمي (سري وفوري) موقع من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في الثامن من الشهر الجاري،  كشف عن النقاب اليوم الاثنين،وتحصلت عليه وكالة شفق نيوز.

وقال الكاظمي وفق الكتاب، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة ولصلاحياتنا الدستورية والقانونية، ولثبوت تسريب بعض أسئلة امتحانات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي 2022/2021، ولخطورة الحادثة والاثار السلبية الكبيرة المترتبة عليها في المجالات العلمية والمجتمعية والوظيفية، ولما افرزته التحقيقات في هذه الحادثة من اهمال واضح وسوء الإدارة للعملية الامتحانية، تنسب توجيه توييخ الى وزير التريية والذوات رئيس وأعضاء اللجنة الامتحانية، وسحب يد كل من رئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للامتحانات العامة و(قاسم العكيلي) مدير عام تريية الرصافة الثانية الذي تشير المعلومات الى حدوث تسريب الأسئلة من دائرته، واحالتهم الى التحقيق، ولحين انجاز اللجنة التحقيقية المشكلة لهذا الغرض اعمالها".

واضاف "تتحمل وزارة التريية مسؤوليتها لانجاز امتحانات الثالث المتوسط والصفوف الأخرى بما يضمن تدارك الثغرات والسلبيات وتعزيز الثقة بأداء الوزارة، وبامكانها التنسيق مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة لتوفير متطلبات انجاز العمل بالشكل المطلوب".

وكان وزير التربية قد عقد الجمعة الماضي، (الثامن من الشهر الجاري) مؤتمرا صحفيا حول الموضوع، وقال: إن "تسريب الأسئلة بعد بدء وقت الامتحان ليس له تأثير"، وأشار أيضا الى ان " الأسئلة سربت من تربية الرصافة الثانية في بغداد".

كما وجه الوزير اتهامه الى حارس بناية تربية الرصافة الثانية الذي قال إنه "تمكن من الحصول على أسئلة الامتحانات".

 

related

صور وفيديو.. الهتافات تجبر الكاظمي وفريقه على الانسحاب من مراسم تشييع "النواب"

Date: 2022-05-21 07:56:20
صور وفيديو.. الهتافات تجبر الكاظمي وفريقه على الانسحاب من مراسم تشييع "النواب"

"بتدخل من الكاظمي".. احتواء أزمة صدام مسلح جنوبي العراق

Date: 2021-10-03 14:43:01
"بتدخل من الكاظمي".. احتواء أزمة صدام مسلح جنوبي العراق

الكاظمي يصدر 11 توجيهاً تخص محافظة الانبار

Date: 2022-04-05 16:20:13
الكاظمي يصدر 11 توجيهاً تخص محافظة الانبار

دعوى قضائية ضد الكاظمي.. هل سيمثل أمام المحكمة؟

Date: 2021-07-04 10:28:38
دعوى قضائية ضد الكاظمي.. هل سيمثل أمام المحكمة؟

اجواء العراق تتجاوز نصف درجة الغليان.. وحقوق الانسان توجه نداء إلى الكاظمي

Date: 2021-06-28 07:55:53
اجواء العراق تتجاوز نصف درجة الغليان.. وحقوق الانسان توجه نداء إلى الكاظمي

بعد الثالث المتوسط.. التربية العراقية تقرر تأجيل امتحانات السادس الاعدادي

Date: 2021-07-04 10:38:54
بعد الثالث المتوسط.. التربية العراقية تقرر تأجيل امتحانات السادس الاعدادي

الكاظمي ومسرور بارزاني يعزيان: العراق خسر قامة قانونية وصوتاً جريئاً بالحق برحيل طارق حرب

Date: 2022-02-02 10:10:39
الكاظمي ومسرور بارزاني يعزيان: العراق خسر قامة قانونية وصوتاً جريئاً بالحق برحيل طارق حرب

الكاظمي يوجه باعتقال قتلة الضابط ومتهم تم اطلاق سراحه بذي قار

Date: 2022-04-20 13:46:44
الكاظمي يوجه باعتقال قتلة الضابط ومتهم تم اطلاق سراحه بذي قار