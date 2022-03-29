الكاظمي يوافق على تأهيل مطار الموصل من تخصيصات الأموال المجمدة

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، يوم الثلاثاء، عن موافقة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تأهيل مطار الموصل من تخصيصات الأموال المجمدة.

وقال الجبوري في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد المداولة مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي واستجابة لطلب محافظ نينوى نجم الجبوري واهالي المحافظة، وافق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على تأهيل مطار الموصل من تخصيصات الاموال المجمدة بعد ان يتم تدقيق جداول الكميات والاسعار مع الجهات المختصة".

وأمس الإثنين نفى متحدث باسم محافظة نينوى، "انزعاج" رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه مع حكومة نينوى المحلية حول مطار الموصل.

وقال، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده (انزعاج رئيس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في بغداد بحكومة نينوى المحلية لعدم وجود رؤية واضحة لإعمار مطار الموصل)"، موضحاً أن "الاجتماع كان فنياً بحتاً بحضور محافظ نينوى ومدير المكتب التنفيذي للجنة إعمار الموصل، وممثلين عن سلطة الطيران المدني، ووكيل وزارة التخطيط وممثل دائرة الدين العام في وزارة المالية، موضحاً أنه تم تقديم شرح مفصل عن الخيارات المتاحة في التمويل.

وأضاف أن جميع المخططات والكشوفات الخاصة بالمطار مكتملة، ولم يؤشر أي انزعاج لدى رئيس الوزراء، وكان مجمل النقاش حول الالية الأقرب للتنفيذ ودراسة خيار الذهاب مع القرض الفرنسي ام من التمويل المتاح من الأموال المجمدة.