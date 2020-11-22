الكاظمي يناقش مع لجنة حكومية إطلاق مشروع بناء 7 آلاف مدرسة جديدة

شفق نيوز/ ناقش رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، باللجنة العليا لبناء المدارس في العراق، الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع بناء سبعة آلاف مبنى مدرسي جديد في عموم البلاد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الكاظمي، التقى باللجنة العليا لبناء المدارس في العراق.

وأضاف البيان، أنه "جرى خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع بناء سبعة آلاف مبنى مدرسي جديد في عموم البلاد"، مبينا أن المشروع "يتضمن في مرحلته الأولى بناء ألف مدرسة جديدة، وذلك ضمن مذكرات التفاهم مع جمهورية الصين الشعبية".

وبين أن المشروع سيكفل معالجة مشاكل الازدواج في استعمال الأبنية المدرسية، ومشاكل المدارس غير الصالحة أبنيتها، كما تم الاتفاق على أن يُسمى المشروع "المدارس النموذجية".

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن تكون تصاميم المدارس ضمن الطراز الحديث، ووفقاً للإحتياجات الفعلية والعملية للبيئة العراقية، بحسب البيان.

فيما وجّه الكاظمي؛ بـ"معالجة التلكؤات في تنفيذ مشاريع المدارس الجاري تنفيذها حالياً، وأن يجري تجاوز العقبات والروتين، خدمة للطلبة، وتعجيلاً في رفع الضغط عن العملية التربوية"، وفقا للبيان.