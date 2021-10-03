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الكاظمي يمنح رتبة أعلى لمنتسب في شرطة الانبار تصدى للعجلة المفخخة

Category: مجتـمع

Date: 2021-10-03T11:06:32+0000
الكاظمي يمنح رتبة أعلى لمنتسب في شرطة الانبار تصدى للعجلة المفخخة

شفق نيوز/ قرر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، يوم الاحد، منح رتبة أعلى لمنتسب في شرطة الانبار تصدى للعجلة المفخخة التي حاولت استهداف مديرية الشرطة في المحافظة.   

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن القائد العام للقوات المسلحة أمر بتكريم المنتسب المفوض (حميد شعيب عبد الله) من آمرية افواج طوارئ شرطة الانبار بمنحه رتبة اعلى مع مكافأة مالية، لشجاعته وبطولته في التصدي للعجلة المفخخة التي كان يستقلها إرهابي انتحاري في مدينة الرمادي.

وأعلنت مديرية شرطة الانبار، في وقت سابق صباح اليوم،   التصدي لعجلة مفخخة حاولت استهداف مبنىة المديرية في شارع 100 بمدينة الرمادي مركز المحافظة.

بدورها قالت خلية الاعلام الامني العراقي في بيان إن "القوات الأمنية في محافظة الأنبار تمكنت من محاصرة عجلة يقودها إرهابي انتحاري في شارع ( 100) الخدمي في مدينة الرمادي.

وأضاف ان القوات قامت بإطلاق النار عليه مما دفع هذا الإرهابي لتفجير نفسه داخل العجلة، دون حدوث خسائر بشرية أو مادية.

 

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