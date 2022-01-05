الكاظمي يلتقي بـ"أم الشهداء السبعة"

شفق نيوز/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، سيدة عراقية تركمانية من أهالي تلعفر، معروفة بـ"أم الشهداء السبعة".

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، أن الأخير، استمع "الى مطالب هذه السيدة الصابرة المُحتسبة، التي حضرت وثلاثة من أقاربها- ذوو ضحايا-، ووجه بتلبية احتياجاتها وتقديم كل مساعدة وتقدير ممكن لها، وشمولها بكل الرعاية والإستحقاقات القانونية الواجبة لها".

وقال الكاظمي إن "مثل هذه التضحيات، وقصص الصبر والصمود التي سطرها عراقيون وعراقيات من أبطال شعبنا الكريم يجب أن يُعرّف بها، وأن تكون مثابة للأجيال، ومثلًا في حب الوطن والتآخي وتقديس الانتماء للعراق".