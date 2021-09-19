الكاظمي يلتقي الفنان عدي عبد الستار ويوجه برعايته

شفق نيوز / وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، المؤسسات الصحية المختصة، بتقديم الرعاية والمتابعة الحثيثة للفنان عدي عبد الستار.

جاء ذلك، خلال استقبال الكاظمي للفنان عدي عبد الستار، في مكتبه ببغداد، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، وورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، اطّلع الكاظمي على "أوضاع الفنان الصحية، ووجّه المؤسسات الصحية المختصة بتقديم الرعاية، والمتابعة الحثيثة، وتسهيل احتياجاته".

ويمر عدي عبد الستار، بحالة صحية صعبة، على حد قوله، في آخر ظهور فيديوي له، تداوله منصات التواصل الاجتماعي، والذي تضمن أيضاً مناشدة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لمتابعة وضعه الصحي، وأن راتبه التقاعدي لا يسد حاجته.